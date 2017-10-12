Загроза кібератаки: заява компанії ЛІГА:ЗАКОН

ЛІГА:ЗАКОН вживає всіх можливих заходів для захисту від втручання в роботу своїх комп'ютерних систем і продуктів

13-16 жлвтня

драйвером розвитку країни .



Від щирого серця ЛІГА : ЗАКОН вітає всіх з наступаючим святом Дня захисника України та бажає кожному з вас і нашій країні заслуженого розвитку і гідного рівня захищеності .





На правах партнерської програми





Останні кілька днів з різних сторін надходять відомості про підвищену кіберзагрозу (можливо, за типом Petya, WannaCry або інші), приуроченої до майбутнього національного свята 14 жовтня - Дня захисника України.Зокрема, сьогодні оприлюднено попередження СБУ про плановану кібератаку на великі держструктури і приватні компанії. Раніше кіберполіція України повідомляла, що вірусні атаки на комп'ютерні мережі відбувалися безпосередньо напередодні або в день великих державних свят. Як відомо, найбільша вірусна атака в Україні, здійснена напередодні Дня Конституції, проводилася з використанням широко поширеного офлайнового програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах віддалених користувачів.Компанія ЛІГА:ЗАКОН з великою повагою, увагою і турботою ставиться до безпеки своїх клієнтів і партнерів. Ми вживаємо всіх необхідних і можливих заходів для захисту від втручання в роботу наших комп'ютерних систем і продуктів - від використання сучасних антивірусних засобів до строгих правил захисту зовнішнього периметра наших внутрішніх обчислювальних мереж.Ми також з усією відповідальністю усвідомлюємо, що наші офлайнові продукти, поряд з ПО інших виробників, також можуть розглядатися хакерами як потенційні інструменти для здійснення кібератак.У зв'язку із цим ЛІГА:ЗАКОН прийняла рішення в святкові дні ()) перейти в режим суворої ІТ-безпеки й здійснити ряд важливих профілактичних заходів.В цей час в компанії будуть відключені сервера, що працюють під управлінням OS Windows, включаючи сервер оновлень для правових пошукових систем ЛІГА: АКОН та системи аналізу судових рішень VERDICTUM. Крім того, протягом цих 4 доби компанія ЛІГА:ЗАКОН не здійснюватиме жодних електронних розсилок з своїх електронних адрес.Ми дуже рекомендуємо кожній компанії, держпідприємству і органам влади, а також клієнтам наших офлайнових продуктів з 13 по 16 жовтня:· відключити від електроживлення свої Windows-сервера й робочі станції;· виключити на 100% використання прикладного програмного забезпечення будь-якого виробника, встановленого локально на серверах і локальних комп'ютерах;· у разі невідключення комп'ютерів не оновлювати, не викачувати і не встановлювати прикладне ПО, яке працює під операційною системою Windows;· не відкривати електронні листи з вкладеними файлами, навіть від відомих виробників.Розуміючи, що тисячам наших клієнтів і в святкові дні може знадобитися доступ і робота з інформаційно-правовими продуктами, компанія ЛІГА:ЗАКОН настійно рекомендує використовувати виключно хмарні продукти, особливо в періоди підвищених ризиків кібератак, приурочують ворогами України до наших національних свят.Тим клієнтам і партнерам, які є користувачами тільки офлайнових продуктів ЛІГА:ЗАКОН, ми надаємо в безкоштовне тестове користування наші ХМАРНІ рішення. Заодно ви зможете оцінити переваги використання цих веб-аналогів.Як відомо, хмарні рішення є безпечними і не можуть бути використані в вірусні атаки, оскільки під час їх використання програмне забезпечення не скачується і не встановлюється на комп'ютери користувачів.Якщо ви є діючим абонентом будь-яких офлайн-продуктів ЛІГА:ЗАКОН, то, починаючи з поточного моменту і до кінця жовтня, ми надаємо вам можливість безкоштовного і безпечного використання хмарних продуктів, розташованих на хмарній Платформі LZ:- найповнішою правовою хмарною системи ГРАНД ЛІГА:ЗАКОН, що включає електронні видання БУХГАЛТЕР& АКОН і ЮРИСТ&ЗАКОН;- хмарної системи аналізу судових рішень VERDICTUM;- хмарного сервісу для подання звітності та реєстрації податкових накладних REPORT від ЛІГА:ЗАКОН, що включає аналітику, довідники, підказки та алгоритми заповнення.Щоб скористатися цією пропозицією до кінця жовтня, необхідно зареєструватися та отримати коди доступу до онлайн-рішень до 17 жовтня за посиланням е https://platforma.ligazakon.net/test-grand-excess-report-verdictum/ , вказавши ваш код клієнта ЛІГА:ЗАКОН.У вас буде достатньо часу, щоб прийняти рішення про повний перехід на веб-аналоги, які сьогодні дуже розвинені й уже не поступаються нашим офлайн-продуктам. Зауважимо, сьогодні стратегічний продуктовий фокус полягає в інтенсивному розвитку саме хмарних, а не офлайн-рішень.Крім того, компанія ЛІГА:ЗАКОН буде через кабінет користувача повідомляти про імейл-розсилки, які проводяться з офіційної адреси, що зміцнить вашу безпеку від потенційних фішингових вірусних атак.Шановні клієнти та партнери! Ми дуже вдячні вам за те, що багато років обираєте для своєї роботи і безпеки продукти ЛІГА:ЗАКОН, і запевняємо, що ми з високим ступенем турботи, професійної та соціальної відповідальності підходимо до виробництва, супроводу своїх продуктів і сервісів. У свою місію і на наше глибоке переконання компанія ЛІГА:ЗАКОН працює для розвитку бізнесу в Україні, вважаючи його головним

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