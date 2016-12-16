Під Старим Айдаром поранений військовослужбовець сил АТО

За минулу добу, 15 грудня, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни ніхто з сил АТО не загинув, проте був поранений військовослужбовець. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення", - сказав полковник.За даними штабу, військовий постраждав під Старим Айдаром в Луганській області.

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