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Під Старим Айдаром поранений військовослужбовець сил АТО

16.12.2016 12:59
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни постраждав боєць ЗСУ - поранення він отримав в Луганській області
Під Старим Айдаром поранений військовослужбовець сил АТО
Скріншот з відеозапису
За минулу добу, 15 грудня, в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни ніхто з сил АТО не загинув, проте був поранений військовослужбовець. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення", - сказав полковник.

За даними штабу, військовий постраждав під Старим Айдаром в Луганській області.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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