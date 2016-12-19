СБУ викрила незаконну схему поставок продуктів в ОРДЛО

На 201 банківський рахунок і 160 великогабаритних автомобіля за рішенням суду накладено арешт, відзначили в СБУ

СБУ викрила схему незаконного постачання продуктів харчування в окупований Донбас на 1,5 млрд грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.Протягом останніх двох років комерційна структура здійснювала псевдоекспорт продуктів в країни Південно-Західної Азії та Близького Сходу. Насправді цукор, молоко, м'ясо та іншу продукцію вони поставляли в ОРДЛО транзитом через Російську Федерацію."В результаті вивезення товарів за кордон комерсантам було відшкодовано податок на додану вартість в розмірі 260 млн грн з державного бюджету. Незаконно отримані кошти зловмисники використовували для виробництва металоконструкцій на підприємстві, розташованому в ОРЛО. Потім ці вироби були реалізовані через будівельні гіпермаркети на території України", - відзначили в прес-службі.У спецоперації взяли участь 230 правоохоронців, під час 30 обшуків в офісних та житлових приміщеннях автоперевізників, організаторів і виконавців угоди виявили фінансово-господарську документацію."Були знайдені і митні декларації з відмітками так званої митниці терористичної організації ЛНР, що підтверджує їх протиправну діяльність. На 201 банківський рахунок і 160 великогабаритних автомобіля, задіяних у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт", - підкреслили в прес-службі.Також на державному кордоні оперативники спецслужби затримали дві вантажівки з продуктами, які по незаконній схемі прямували на тимчасово окуповані території.





Фото: ssu.gov.ua

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