У сил АТО важкі втрати з липня, обстріл сотнями мін - штаб

Армія ціною безповоротних втрат і поранень бійців стримала чергову спробу російських окупантів захопити ще української землі під Світлодарськом

У зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, 18 грудня 2016 року, внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, а шестеро отримали поранення. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє кореспондент Л ІГА.net "За минулу добу в результаті активних бойових дій загинули п'ятеро українських воїнів і шестеро отримали поранення", - сказав полковник.Ще 10 військовослужбовців отримали травми і контузії. Це, за словами спікера, найвідчутншіі втрати сил АТО за останні п'ять місяців.Всього окупанти випустили по позиціях сил АТО біля селища Луганське понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.

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Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення.