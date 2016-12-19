У сил АТО важкі втрати з липня, обстріл сотнями мін - штаб
19.12.2016 13:59
Армія ціною безповоротних втрат і поранень бійців стримала чергову спробу російських окупантів захопити ще української землі під Світлодарськом
Скріншот з відеозапису
У зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, 18 грудня 2016 року, внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, а шестеро отримали поранення. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті активних бойових дій загинули п'ятеро українських воїнів і шестеро отримали поранення", - сказав полковник.
Ще 10 військовослужбовців отримали травми і контузії. Це, за словами спікера, найвідчутншіі втрати сил АТО за останні п'ять місяців.
Всього окупанти випустили по позиціях сил АТО біля селища Луганське понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.
"За минулу добу в результаті активних бойових дій загинули п'ятеро українських воїнів і шестеро отримали поранення", - сказав полковник.
Ще 10 військовослужбовців отримали травми і контузії. Це, за словами спікера, найвідчутншіі втрати сил АТО за останні п'ять місяців.
Всього окупанти випустили по позиціях сил АТО біля селища Луганське понад 700 мінометних мін та кілька десятків артилерійських снарядів.
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Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення.
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