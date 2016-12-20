Ескалація в АТО: військовий загинув, 10 поранені, 8 контужені

Гарячою точкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське, відзначили в Міноборони

За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, десять - отримали поранення. Про це повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net За словами спікера, ще вісім українських військових були контужені в результаті активних бойових дій на Світлодарській дузі.Мотузянік підкреслив, що гарячою ділянкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське."Там, після добраніч, противник відновив обстріл після дев'ятої ранку, провівши потужну мінометну атаку тривалістю понад дві години. Після нетривалої паузи, починаючи з обіду, протягом доби ворог неодноразово порушував тишу, традиційно відкриваючи вогонь з мінометів, а також після заходу обстріляв позиції сил АТО з артилерії", - додав він."Ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки до подальшого загострення", - зазначив Мотузянік.На донецькому напрямку не припиняються ворожі обстріли Авдіївської промзони. Там бойовики почали обстрілювати укріплення українських військових перед самим заходом сонця і припинили тільки через п'ять годин.Терористи обстріляли Зайцеве і позиції Шахта Путилівська (колишня Шахта Бутівка-Донецька, - ред).Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, абсолютна більшість яких - з важкого озброєння.На луганському напрямку основні бойові дії перемістилися на схід, в район Станиці Луганської."Важке озброєння противником вчора на цій ділянці напрямку не застосовувалося, частими були снайперські обстріли. На решті лінії фронту ворожі провокації були нетривалими і відбулися в Лобачеве, Жовтому, Кримському і в районі Попаснлї. При цьому ворог двічі використав міномети в Кримському", - додав Мотузянік.На луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів.На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою - 27 випадків порушення режиму тиші минулу добу."Абсолютна їх більшість була на півдні маріупольського напрямку - на лінії фронту від Павлопіля до узбережжя Азовського моря. З них більше половини було зафіксовано в Широкине, де бойовики проводили мінометні обстріли, а також відкривали вогонь з артилерії і бронетехніки, включаючи танк", - підкреслив Мотузянік.Окупанти відкривали вогонь з мінометів поблизу Новотроїцького та провели одну провокацію з використанням стрілецької зброї недалеко від Старогнатівки.20 грудня повідомлялося , що бойовики сьогодні вранці спробували штурмувати позиції українських військових на Світлодарському напрямку, однак ворожа атака була відбита.

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