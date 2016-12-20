Ескалація в АТО: військовий загинув, 10 поранені, 8 контужені
20.12.2016 14:11
Гарячою точкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське, відзначили в Міноборони
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, десять - отримали поранення. Про це повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
За словами спікера, ще вісім українських військових були контужені в результаті активних бойових дій на Світлодарській дузі.
Мотузянік підкреслив, що гарячою ділянкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.
"Там, після добраніч, противник відновив обстріл після дев'ятої ранку, провівши потужну мінометну атаку тривалістю понад дві години. Після нетривалої паузи, починаючи з обіду, протягом доби ворог неодноразово порушував тишу, традиційно відкриваючи вогонь з мінометів, а також після заходу обстріляв позиції сил АТО з артилерії", - додав він.
"Ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки до подальшого загострення", - зазначив Мотузянік.
На донецькому напрямку не припиняються ворожі обстріли Авдіївської промзони. Там бойовики почали обстрілювати укріплення українських військових перед самим заходом сонця і припинили тільки через п'ять годин.
Терористи обстріляли Зайцеве і позиції Шахта Путилівська (колишня Шахта Бутівка-Донецька, - ред).
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, абсолютна більшість яких - з важкого озброєння.
На луганському напрямку основні бойові дії перемістилися на схід, в район Станиці Луганської.
"Важке озброєння противником вчора на цій ділянці напрямку не застосовувалося, частими були снайперські обстріли. На решті лінії фронту ворожі провокації були нетривалими і відбулися в Лобачеве, Жовтому, Кримському і в районі Попаснлї. При цьому ворог двічі використав міномети в Кримському", - додав Мотузянік.
На луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів.
На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою - 27 випадків порушення режиму тиші минулу добу.
"Абсолютна їх більшість була на півдні маріупольського напрямку - на лінії фронту від Павлопіля до узбережжя Азовського моря. З них більше половини було зафіксовано в Широкине, де бойовики проводили мінометні обстріли, а також відкривали вогонь з артилерії і бронетехніки, включаючи танк", - підкреслив Мотузянік.
Окупанти відкривали вогонь з мінометів поблизу Новотроїцького та провели одну провокацію з використанням стрілецької зброї недалеко від Старогнатівки.
20 грудня повідомлялося, що бойовики сьогодні вранці спробували штурмувати позиції українських військових на Світлодарському напрямку, однак ворожа атака була відбита.
За словами спікера, ще вісім українських військових були контужені в результаті активних бойових дій на Світлодарській дузі.
Мотузянік підкреслив, що гарячою ділянкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.
"Там, після добраніч, противник відновив обстріл після дев'ятої ранку, провівши потужну мінометну атаку тривалістю понад дві години. Після нетривалої паузи, починаючи з обіду, протягом доби ворог неодноразово порушував тишу, традиційно відкриваючи вогонь з мінометів, а також після заходу обстріляв позиції сил АТО з артилерії", - додав він.
"Ситуація в районі проведення АТО демонструє ознаки до подальшого загострення", - зазначив Мотузянік.
На донецькому напрямку не припиняються ворожі обстріли Авдіївської промзони. Там бойовики почали обстрілювати укріплення українських військових перед самим заходом сонця і припинили тільки через п'ять годин.
Терористи обстріляли Зайцеве і позиції Шахта Путилівська (колишня Шахта Бутівка-Донецька, - ред).
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, абсолютна більшість яких - з важкого озброєння.
На луганському напрямку основні бойові дії перемістилися на схід, в район Станиці Луганської.
"Важке озброєння противником вчора на цій ділянці напрямку не застосовувалося, частими були снайперські обстріли. На решті лінії фронту ворожі провокації були нетривалими і відбулися в Лобачеве, Жовтому, Кримському і в районі Попаснлї. При цьому ворог двічі використав міномети в Кримському", - додав Мотузянік.
На луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів.
На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою - 27 випадків порушення режиму тиші минулу добу.
"Абсолютна їх більшість була на півдні маріупольського напрямку - на лінії фронту від Павлопіля до узбережжя Азовського моря. З них більше половини було зафіксовано в Широкине, де бойовики проводили мінометні обстріли, а також відкривали вогонь з артилерії і бронетехніки, включаючи танк", - підкреслив Мотузянік.
Окупанти відкривали вогонь з мінометів поблизу Новотроїцького та провели одну провокацію з використанням стрілецької зброї недалеко від Старогнатівки.
20 грудня повідомлялося, що бойовики сьогодні вранці спробували штурмувати позиції українських військових на Світлодарському напрямку, однак ворожа атака була відбита.
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