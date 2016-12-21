Ескалація в АТО: загинули двоє військових, є поранені і контужені

ЗСУ відбили спробу прориву терористів на Світлодарській дузі, сказали в Міноборони

За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо - контузію. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net За словами Лисенка, обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. На донецькому напрямку бойовики терористичної організації ДНР не припинили активні бойові дії на Світлодарській дузі."З самого ранку до обіду бойовики провели ряд артилерійських і мінометних обстрілів і зробили одну спробу штурму, яку відбили ЗСУ. Після провалу атаки ворог трохи остудив свій запал і до кінця доби провів п'ять озброєних провокацій, використовуючи при цьому гранатомети різних систем. На найбільш зухвалі обстріли ЗСУ відповідали вогнем з незаборонених мінських домовленостей озброєння", - сказав Лисенко.Він підкреслив, що іншою гарячою точкою на донецькому напрямку залишається Авдіївка, де терористи використовували як легке озброєння, так і міномети.Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано сім ворожих обстрілів.На луганському напрямку бойові дії перемістилися в район Попасної.Протягом доби на цій ділянці фронту бойовики застосовували легке озброєння, включаючи снайперську зброєю. Вогонь з мінометів терористи відкрили в Попаснянському районі вже пізно ввечері.Також по одній ворожій збройній провокації сталося в Станиці Луганській і селі Сизе, яке розташоване в близькості від російсько-українського кордону.Всього вчора на луганському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів.На маріупольському напрямку кількість обстрілів зменшилася вдвічі (з 27 добою раніше в вчорашніх 13), однак інтенсивність ворожого вогню не проходить.Проросійські найманці продовжують застосовувати важке озброєння, включаючи 120-мм міномети і гармати калібру 122 мм.Зменшилася бойова активність бойовиків на півдні, де було чотири обстріли українських позицій в порівнянні з більш, ніж 20 за минулу добу."Відновилися активні бойові дії на захід від Докучаєвська. Там протягом доби ворог випустив в бік наших позицій більше 60 мін, неодноразово застосовував бронетехніку і проводив збройні провокації зі стрілецької зброї. Також вчора сили окупанта тричі обстріляли Красногорівку з мінометів і гранатометів", - підкреслив Лисенко.18 грудня під час боїв на Світлодарській дузі один український військовий потрапив в полон до бойовиків терористичної організації ДНР.

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