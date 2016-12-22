Терористи накрили артударами Авдіївку: фото
22.12.2016 11:42
В результаті обстрілу потерпілих немає
Фото: dn.npu.gov.ua
Проросійські найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполції в Донецькій області.
Обстріл був сьогодні о 06:00 ранку. В результаті артударів пошкоджений приватний будинок і знищені господарські споруди місцевої жительки.
За минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Обстріл був сьогодні о 06:00 ранку. В результаті артударів пошкоджений приватний будинок і знищені господарські споруди місцевої жительки.
Уламками від снарядів в будинку вибиті майже всі вікна.
Постраждалих немає.
За минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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