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Терористи накрили артударами Авдіївку: фото

22.12.2016 11:42
В результаті обстрілу потерпілих немає
Терористи накрили артударами Авдіївку: фото
Фото: dn.npu.gov.ua
Проросійські найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполції в Донецькій області.

Обстріл був сьогодні о 06:00 ранку. В результаті артударів пошкоджений приватний будинок і знищені господарські споруди місцевої жительки.

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Уламками від снарядів в будинку вибиті майже всі вікна.

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Постраждалих немає.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

За минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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