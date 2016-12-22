Терористи накрили артудари Авдіївку: фото

В результаті обстрілу потерпілих немає

Проросійські найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполції в Донецькій області.Обстріл був сьогодні о 06:00 ранку. В результаті артударів пошкоджений приватний будинок і знищені господарські споруди місцевої жительки.





Уламками від снарядів в будинку вибиті майже всі вікна.





Постраждалих немає.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.За минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.