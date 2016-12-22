Доба в АТО: поранено 11 військових, загиблих немає

Поранення бійці АТО отримали на Світлодарській дузі, відзначили в Міноборони

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі. Про це повідомляє речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net На луганському напрямку основні бойові дії вчора велися в Станиці Луганській. Проросійських найманці обстрілювали позиції сил АТО більше трьох годин.Терористи порушили режим тиші в Бахмутській трасі, а також в Попаснянському районі.Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовані чотири ворожих обстріли.На донецькому напрямку гарячою точкою залишається Луганське. "На цих позиціях вчора бойові дії велися з перервами близько 12 години", - сказав Мотузянік.Проросійські найманці застосовували важке озброєння, було випущено позиціях ЗСУ близько 300 мін і близько 30 артснарядів."Неспокійно в Авдіївці. Були зафіксовані дві потужні перестрілки між силами АТО і окупантами, які в цілому тривали майже п'ять годин", - підкреслив Мотузянік.Бойовики порушили режим тиші в Новгородському, Крутій Балці і на позиції Шахта Бутівка.На маріупольському напрямку в Красногорівці і Павлополі зафіксовані мінометні обстріли з боку бойовиків, в Новогригорівці - артилерійський.Найнеспокійніша обстановка на приморських рубежах (ділянка фронту Павлопіль - Широкинк).Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння.Проросійські найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки в Донецькій області.

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