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Міноборони: ЗСУ відбили спроби штурму на Світлодарській дузі

22.12.2016 16:32
Втрат серед бійців АТО немає
Міноборони: ЗСУ відбили спроби штурму на Світлодарській дузі
Фото: скріншот відео
Сьогодні вранці проросійські найманці двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на Світлодарській дузі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"З 09:00 до 9:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу зробили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно зробив спробу штурму", - відзначили в прес-службі.

ЗСУ відбили спробу атаки терористів, бойовики відступили.

"Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються", - додали в прес-службі.

22 грудня повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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