Міноборони: ЗСУ відбили спроби штурму на Світлодарській дузі
22.12.2016 16:32
Втрат серед бійців АТО немає
Фото: скріншот відео
Сьогодні вранці проросійські найманці двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на Світлодарській дузі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"З 09:00 до 9:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу зробили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно зробив спробу штурму", - відзначили в прес-службі.
ЗСУ відбили спробу атаки терористів, бойовики відступили.
"Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються", - додали в прес-службі.
22 грудня повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.
"З 09:00 до 9:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу зробили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно зробив спробу штурму", - відзначили в прес-службі.
ЗСУ відбили спробу атаки терористів, бойовики відступили.
"Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються", - додали в прес-службі.
22 грудня повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.
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