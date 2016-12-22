Міноборони: ЗСУ відбили спроби штурму на Світлодарській дузі

Втрат серед бійців АТО немає

Сьогодні вранці проросійські найманці двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на Світлодарській дузі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони."З 09:00 до 9:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу зробили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно зробив спробу штурму", - відзначили в прес-службі.ЗСУ відбили спробу атаки терористів, бойовики відступили."Втрат серед особового складу Збройних Сил України немає, втрати противника уточнюються", - додали в прес-службі.22 грудня повідомлялося , що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.

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