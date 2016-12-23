ОБСЄ про ескалацію в АТО: зафіксовано 1769 вибухів за один день

Більшість порушень режиму припинення вогню, включно із застосуванням танків, артилерії і мінометів, було зафіксовано в Світлодарську, Дебальцеве

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, включаючи майже 1600 вибухів в Донецькій області та 169 вибухів в Луганській, 21 грудня. Про це ЛІГА.net повідомляє прес-служба ОБСЄ."Більшість цих порушень, включно із застосуванням танків, артилерії і мінометів, було зафіксовано в районі Світлодарська та Дебальцеве", - підкреслили в прес-службі.Увечері 20 грудня в Світлодарську спостерігачі чули 66 вибухів, які вони оцінили як постріли з 122-мм артилерії, 29 вибухів - як розриви мінометних мін калібром 120 мм, 24 вибухи - як танкові постріли і 22 вибухи - як постріли з безоткатного знаряддя (СПГ- 9, 73 мм) на відстані 2-5 км на північ, північний схід, південний схід, південь-південь-схід і південь.Вдень 21 грудня на відстані від 1 до 8 км на північ, північний схід, південь-південь-схід, південь і південний захід від свого місцезнаходження члени патруля Місії чули 497 вибухів невизначеного походження, 120 вибухів, оцінених ними як постріли з 122- мм артилерії, 113 вибухів - як розриви мінометних мін калібром 120 мм, 88 вибухів - як постріли з артилерійських гармат калібром 152 мм, 14 вибухів - як постріли з танка (невстановленого типу) і 96 вибухів - як постріли з безоткатного знаряддя (СПГ-9, 73 мм) або гармати бойової машини піхоти БМП-1 (73 мм).У період між 12:20 і 12:40 команда СММ бачила чорний дим в 1,5 км на південь.21 грудня, перебуваючи в окупованому Дебальцеве, спостерігачі чули 252 вибухи, які вони оцінили як вихідний вогонь з артилерії (невстановленого калібру), 76 вибухів - як постріли з мінометів (невстановленого калібру) і 65 вибухів невизначеного походження (п'ять з яких були оцінені як постріли ). Всі ці випадки вогневої активності були зафіксовані на відстані від 1 до 15 км на північний схід і північний захід.Зі своэъ позиції на відстані близько 3 км на північний схід від Дебальцеве члени патруля місії чули сім вибухів, оцінених ними як постріли приблизно в 5 км на захід.За минулу добу гібридні війська РФ 22 рази обстріляли сили АТО. Бойовики зосередили вогонь на донецькому напрямку.

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