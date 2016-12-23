МОУ спростовує інформацію про вбивство бойовиками трьох полонених

У ЗМІ з'явилося повідомлення про захоплення в полон трьох бійців АТО, застосування до них тортур і вбивство. У Міноборони цю інформацію спростовують

Інформація про загибель трьох українських військових в полоні терористів в Донбасі не відповідає дійсності. Про це ЛІГА.net повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.За його словами, повідомлення про вбивство бойовиками захоплених в полон військових, яке розповсюджується в ЗМІ і соцмережах - це перекручена інформація про загибель двох українських бійців в зоні АТО, офіційно оприлюднена 21 грудня.Також Лисенко нагадав, що офіційно відомо про одного бійця АТО, який потрапив в п олон до окупантів на Світлодарській дузі. У той же час спікер МО не підтвердив і не спростував інформацію про загибель полоненого.

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Раніше координатор групи Стоп терор Семен Кабакан в своєму Facebook повідомив , що на Світлодарській дузі бойовики захопили в полон двох поранених українських військових. Повернути бійців не вдалося - окупанти не погодилися на обмін. Полонених нібито перевезли в окуповане Дебальцеве, де піддали тортурам, а потім убили. "Звірячі фото з тортурами і тілами відразу надіслали нам як підтвердження того, що вони - 200-і", - написав Кабакаєв.Також координатор Стоп терору заявив, що ще один військовий на Світлодарській дузі нібито пропав безвісти. "Ми подали запит (бойовикам - ред.), і виявилося, що, за їхніми даними, він в полоні, але підтвердження ми не знайшли", - зазначив Кабакаєв.За його словами, через деякий час терористи передали цього бійця вже мертвим: на його голові були сліди від пострілів.Кабакаєв також заявив, що зараз на веб-ресурсах РФ і ОРДЛО нібито поширюються фото і відео тортур українських військових і їх вбивства.22 грудня повідомлялося , що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.

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