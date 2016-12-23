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У зоні АТО 22 грудня двоє військових загинули і троє поранені

23.12.2016 14:18
Один військовий загинув і один отримав поранення біля Авдіївки, також один боєць загинув і двоє були поранені через стрілянину біля Луганського
У зоні АТО 22 грудня двоє військових загинули і троє поранені
Двоє українських військовослужбовців загинули і троє поранені в ході антитерористичної операції 22 грудня. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net.

Лисенко зазначив, що один військовий загинув і один отримав поранення біля Авдіївки Донецької області, також один боєць загинув і двоє були поранені через стрілянину біля Луганського Донецької області.

За його словами, на луганському напрямку терористи п'ять разів обстріляли позиції сил АТО (один раз з мінометів), на донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів (шість - з важкого озброєння), на маріупольському напрямку - п'ять обстрілів (чотири - з мінометів).


У той же час Лисенко заявив, що інформація про загибель трьох українських військових в полоні терористів в Донбасі не відповідає дійсності.

Раніше в прес-службі Міноборони повідомили, що один військовий  поранений  в ході відбиття атаки бойовиків на позиції сил антитерористичної операції біля Водяного Донецької області в п'ятницю.

21 грудня в результаті бойових дій загинули серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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