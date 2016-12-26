У зоні АТО поранені п'ять бійців: карта боїв
26.12.2016 14:29
За словами спікера Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, всі поранення військовослужбовці отримали в результаті ворожих обстрілів
Фото: прес-центр штабу АТО
П'ять українських військовослужбовців отримали поранення в ході антитерористичної операції 25 грудня. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу загиблих немає, проте п'ять наших військових були поранені. Всі поранення військовослужбовці отримали в результаті ворожих обстрілів", - зазначив Лисенко.
За його словами, на луганському напрямку 25 грудня було відносно спокійно: противник здійснив три короткострокових обстріли в Станиці Луганській і Новозванівці.
На донецькому напрямку близько семи годин тривали обстріли в селі Луганське, а також порушення тиші відбувалося по горловському периметру.
В районі Авдіївки і Донецького аеропорту в неділю було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців.
"Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння", - додав він.
Лисенко зазначив, що на ділянці фронту Павлопіль - Широкине маріупольського напрямку як і раніше, було дуже неспокійно.
"Як і до різдвяного перемир'я, ворог масово застосовує міномети, епізодично - гармати. Вчора ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. За нашими позиціями було випущено близько 40 мін і кілька снарядів", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО.
За даними Міноборони, всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.
Він додав, що в неділю в районі проведення АТО бойовики організували один розвідувальний політ БПЛА.
Лисенко підтвердив, що з 19 грудня до 26 грудня знищено 18 бойовиків і ще 38 поранені. Він зазначив, що втрати противник зазнав переважно на Світлодарській дузі.
"За минулу добу загиблих немає, проте п'ять наших військових були поранені. Всі поранення військовослужбовці отримали в результаті ворожих обстрілів", - зазначив Лисенко.
За його словами, на луганському напрямку 25 грудня було відносно спокійно: противник здійснив три короткострокових обстріли в Станиці Луганській і Новозванівці.
На донецькому напрямку близько семи годин тривали обстріли в селі Луганське, а також порушення тиші відбувалося по горловському периметру.
В районі Авдіївки і Донецького аеропорту в неділю було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців.
"Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння", - додав він.
Лисенко зазначив, що на ділянці фронту Павлопіль - Широкине маріупольського напрямку як і раніше, було дуже неспокійно.
"Як і до різдвяного перемир'я, ворог масово застосовує міномети, епізодично - гармати. Вчора ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. За нашими позиціями було випущено близько 40 мін і кілька снарядів", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО.
За даними Міноборони, всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.
Він додав, що в неділю в районі проведення АТО бойовики організували один розвідувальний політ БПЛА.
Лисенко підтвердив, що з 19 грудня до 26 грудня знищено 18 бойовиків і ще 38 поранені. Він зазначив, що втрати противник зазнав переважно на Світлодарській дузі.
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