У зоні АТО поранені п'ять бійців: карта боїв

За словами спікера Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, всі поранення військовослужбовці отримали в результаті ворожих обстрілів

П'ять українських військовослужбовців отримали поранення в ході антитерористичної операції 25 грудня. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу загиблих немає, проте п'ять наших військових були поранені. Всі поранення військовослужбовці отримали в результаті ворожих обстрілів", - зазначив Лисенко.За його словами,25 грудня було відносно спокійно: противник здійснив три короткострокових обстріли в Станиці Луганській і Новозванівці.Наблизько семи годин тривали обстріли в селі Луганське, а також порушення тиші відбувалося по горловському периметру.В районі Авдіївки і Донецького аеропорту в неділю було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців."Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, в тому числі чотири - з важкого озброєння", - додав він.Лисенко зазначив, що на ділянці фронту Павлопіль - Широкинеяк і раніше, було дуже неспокійно."Як і до різдвяного перемир'я, ворог масово застосовує міномети, епізодично - гармати. Вчора ворог відкрив вогонь близько 10 години ранку, і він не стихав до пізнього вечора. За нашими позиціями було випущено близько 40 мін і кілька снарядів", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО.За даними Міноборони, всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, в тому числі шість - з важкого озброєння.





Він додав , що в неділю в районі проведення АТО бойовики організували один розвідувальний політ БПЛА .



Лисенко підтвердив , що з 19 грудня до 26 грудня знищено 18 бойовиків і ще 38 поранені . Він зазначив , що втрати противник зазнав переважно на Світлодарській дузі .





Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



