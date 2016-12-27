Доба в зоні АТО: двоє бійців поранені, двоє - потрапили в полон
27.12.2016 13:44
Загиблих серед українських військових за добу немає. Однак двоє військовослужбовців потрапили в полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси
В ході бойових дій в зоні АТО 26 грудня двоє українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє потрапили в полон до бойовиків. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій загинули українських військових не було, двоє бійців поранені", - сказав він.
Також Мотузянік повідомив, що двоє військовослужбовців ЗСУ потрапили в полон до терористів, заблукавши поблизу Бахмутської траси.
Як зазначив спікер Міноборони, на луганському напрямку окупанти порушили перемир'я один раз, обстрілявши пізно ввечері позиції сил АТО у Станиці Луганській з підстовбурних гранатометів.
На донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Світлодарська дуга: тут бойовики вели вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та мінометів.
По одній збройній провокації з боку супротивника зафіксовано в Опитному і Зайцеве. Окупанти також обстрілювали позиції ЗСУ в Авдіївській промзоні: важке озброєння не застосовувалося, однак вів вогонь снайпер.
"Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, один - з використанням мінометів", - підкреслив Мотузянік.
На маріупольському напрямку за минулу добу зафіксовано 24 обстріли з боку терористів, 10 з них були із застосуванням важкого озброєння.
За словами Мотузяніка, найбільше число обстрілів на цьому напрямку припало на Широкине. Тут бойовики випустили по позиціях сил АТО близько 100 мінометних і 20 артилерійських снарядів, тричі вели вогонь з танка і озброєння бронетехніки.
Спікер Міноборони також повідомив, що гібридна армія РФ обстрілювала позиції українських військових в Мар'їнці, Новотроїцькому, Павлополі, Талаківці і Опитнному.
Як зазначив Мотузянік, 26 грудня українські бійці спостерігали чотири прольоти ворожих безпілотників.
Сьогодні в прес-центрі заявили, що зниклі військові були захоплені бойовиками в полон. Імовірно, полонених бійців доставили в окупований Луганськ.
27 грудня повідомлялося, що за минулу добу гібридні війська РФ продовжили порушувати режим тиші в Донбасі і відкривали вогонь 37 разів.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загинули українських військових не було, двоє бійців поранені", - сказав він.
Також Мотузянік повідомив, що двоє військовослужбовців ЗСУ потрапили в полон до терористів, заблукавши поблизу Бахмутської траси.
Як зазначив спікер Міноборони, на луганському напрямку окупанти порушили перемир'я один раз, обстрілявши пізно ввечері позиції сил АТО у Станиці Луганській з підстовбурних гранатометів.
На донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Світлодарська дуга: тут бойовики вели вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та мінометів.
По одній збройній провокації з боку супротивника зафіксовано в Опитному і Зайцеве. Окупанти також обстрілювали позиції ЗСУ в Авдіївській промзоні: важке озброєння не застосовувалося, однак вів вогонь снайпер.
"Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, один - з використанням мінометів", - підкреслив Мотузянік.
На маріупольському напрямку за минулу добу зафіксовано 24 обстріли з боку терористів, 10 з них були із застосуванням важкого озброєння.
За словами Мотузяніка, найбільше число обстрілів на цьому напрямку припало на Широкине. Тут бойовики випустили по позиціях сил АТО близько 100 мінометних і 20 артилерійських снарядів, тричі вели вогонь з танка і озброєння бронетехніки.
Спікер Міноборони також повідомив, що гібридна армія РФ обстрілювала позиції українських військових в Мар'їнці, Новотроїцькому, Павлополі, Талаківці і Опитнному.
Як зазначив Мотузянік, 26 грудня українські бійці спостерігали чотири прольоти ворожих безпілотників.
Читайте також: Ветерани АТО заявили про початок блокади ОРДЛО26 грудня прес-центр штабу АТО повідомив, що близько 16:00 в районі КПВВ Золоте двоє українських військовослужбовців, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, збилися з маршруту і заїхали на територію, контрольовану терористами.
Сьогодні в прес-центрі заявили, що зниклі військові були захоплені бойовиками в полон. Імовірно, полонених бійців доставили в окупований Луганськ.
27 грудня повідомлялося, що за минулу добу гібридні війська РФ продовжили порушувати режим тиші в Донбасі і відкривали вогонь 37 разів.
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