Міноборони: доба в зоні АТО пройшла без втрат (карта боїв)

Як повідомив Лисенко, 27 грудня жоден боєць АТО не загинув і не був поранений. Найбільше число обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку

Андрій Лисенко





"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.



За словами Лисенка, на луганському напрямку 27 грудня бойові дії велися тільки в Попаснянському районі і тільки між 16:00 і 17:00. Терористи чотири рази обстріляли дві позиції ЗСУ, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.



Що стосується донецького напрямку, тут, на відміну від попередніх днів, ворожі обстріли відбулися по всій лінії фронту.



"Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на Світлодарськый дузі, на Горлівському периметрі, в Авдіївськый промзоні і на підступах до Донецького аеропорту. У Луганському, Новгородському і Авдіївці противник застосовував міномети", - зазначив Лисенко.



Всього за минулу добу на донецькому напрямку було зафіксовано 15 обстрілів з боку терористів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння. Сили антитерористичної операції в Донбасі за минулу добу не зазнали втрат ні загиблими, ні пораненими. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.За словами Лисенка,27 грудня бойові дії велися тільки в Попаснянському районі і тільки між 16:00 і 17:00. Терористи чотири рази обстріляли дві позиції ЗСУ, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.Що стосується, тут, на відміну від попередніх днів, ворожі обстріли відбулися по всій лінії фронту."Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на Світлодарськый дузі, на Горлівському периметрі, в Авдіївськый промзоні і на підступах до Донецького аеропорту. У Луганському, Новгородському і Авдіївці противник застосовував міномети", - зазначив Лисенко.Всього за минулу добу на донецькому напрямку було зафіксовано 15 обстрілів з боку терористів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.



На маріупольському напрямку бойовики вели обстріл на ділянці фронту Павлопіль - Широкине, застосовуючи вранці і ввечері важке озброєння - міномети і гаубиці.



Як зазначив Лисенко, найскладніша обстановка на цьому напрямку спостерігається в Широкине: тут обстріли з боку окупантів тривали з перервами понад шість годин.



"Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, в тому числі вісім - з важкого озброєння", - повідомив спікер Міноборони.



Також 27 грудня в районі проведення АТО українські військові зафіксували три прольоти ворожих безпілотників.



28 грудня



Набойовики вели обстріл на ділянці фронту Павлопіль - Широкине, застосовуючи вранці і ввечері важке озброєння - міномети і гаубиці.Як зазначив Лисенко, найскладніша обстановка на цьому напрямку спостерігається в Широкине: тут обстріли з боку окупантів тривали з перервами понад шість годин."Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, в тому числі вісім - з важкого озброєння", - повідомив спікер Міноборони.Також 27 грудня в районі проведення АТО українські військові зафіксували три прольоти ворожих безпілотників.28 грудня повідомлялося про те, що за минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ в зоні проведення АТО. Читайте також: ОБСЄ через обстріли тимчасово евакуювала базу в Світлодарську

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+