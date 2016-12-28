Міноборони: доба в зоні АТО пройшла без втрат (карта боїв)
28.12.2016 15:39
Як повідомив Лисенко, 27 грудня жоден боєць АТО не загинув і не був поранений. Найбільше число обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку
Андрій Лисенко
Сили антитерористичної операції в Донбасі за минулу добу не зазнали втрат ні загиблими, ні пораненими. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
За словами Лисенка, на луганському напрямку 27 грудня бойові дії велися тільки в Попаснянському районі і тільки між 16:00 і 17:00. Терористи чотири рази обстріляли дві позиції ЗСУ, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.
Що стосується донецького напрямку, тут, на відміну від попередніх днів, ворожі обстріли відбулися по всій лінії фронту.
"Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на Світлодарськый дузі, на Горлівському периметрі, в Авдіївськый промзоні і на підступах до Донецького аеропорту. У Луганському, Новгородському і Авдіївці противник застосовував міномети", - зазначив Лисенко.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку було зафіксовано 15 обстрілів з боку терористів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку бойовики вели обстріл на ділянці фронту Павлопіль - Широкине, застосовуючи вранці і ввечері важке озброєння - міномети і гаубиці.
Як зазначив Лисенко, найскладніша обстановка на цьому напрямку спостерігається в Широкине: тут обстріли з боку окупантів тривали з перервами понад шість годин.
"Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, в тому числі вісім - з важкого озброєння", - повідомив спікер Міноборони.
Також 27 грудня в районі проведення АТО українські військові зафіксували три прольоти ворожих безпілотників.
28 грудня повідомлялося про те, що за минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ в зоні проведення АТО.
Читайте також: ОБСЄ через обстріли тимчасово евакуювала базу в Світлодарську
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
За словами Лисенка, на луганському напрямку 27 грудня бойові дії велися тільки в Попаснянському районі і тільки між 16:00 і 17:00. Терористи чотири рази обстріляли дві позиції ЗСУ, застосувавши легке озброєння і бронетехніку.
Що стосується донецького напрямку, тут, на відміну від попередніх днів, ворожі обстріли відбулися по всій лінії фронту.
"Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на Світлодарськый дузі, на Горлівському периметрі, в Авдіївськый промзоні і на підступах до Донецького аеропорту. У Луганському, Новгородському і Авдіївці противник застосовував міномети", - зазначив Лисенко.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку було зафіксовано 15 обстрілів з боку терористів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку бойовики вели обстріл на ділянці фронту Павлопіль - Широкине, застосовуючи вранці і ввечері важке озброєння - міномети і гаубиці.
Як зазначив Лисенко, найскладніша обстановка на цьому напрямку спостерігається в Широкине: тут обстріли з боку окупантів тривали з перервами понад шість годин.
"Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, в тому числі вісім - з важкого озброєння", - повідомив спікер Міноборони.
Також 27 грудня в районі проведення АТО українські військові зафіксували три прольоти ворожих безпілотників.
28 грудня повідомлялося про те, що за минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ в зоні проведення АТО.
Читайте також: ОБСЄ через обстріли тимчасово евакуювала базу в Світлодарську
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