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Режим тиші: за день бойовики 25 раз обстріляли ЗСУ

29.12.2016 17:47
Терористи продовжують відверто ігнорувати режим припинення вогню
Режим тиші: за день бойовики 25 раз обстріляли ЗСУ
Станом на 17:00 29 грудня у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів. Про це повідомляє прес-центр АТО.

На маріупольському напрямку з мінометів проросійські найманці обстріляли Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкине, Талаківки, Павлопіля, Гнутове і Водяного.

По позиціях ЗСУ в районі Гнутове вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції сил АТО в районі Луганського, Троїцького, Зайцеве, Верхньоторецька, Авдіївки і Крутої Балки.

На луганському напрямку з мінометів і гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому і Крутій Балці.

28 грудня близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка на донецькому напрямку в результаті зіткнення загинув один український військовий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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