Режим тиші: за день бойовики 25 раз обстріляли ЗСУ
29.12.2016 17:47
Терористи продовжують відверто ігнорувати режим припинення вогню
Станом на 17:00 29 грудня у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів. Про це повідомляє прес-центр АТО.
На маріупольському напрямку з мінометів проросійські найманці обстріляли Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкине, Талаківки, Павлопіля, Гнутове і Водяного.
По позиціях ЗСУ в районі Гнутове вогонь вів снайпер.
На донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції сил АТО в районі Луганського, Троїцького, Зайцеве, Верхньоторецька, Авдіївки і Крутої Балки.
На луганському напрямку з мінометів і гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому і Крутій Балці.
28 грудня близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка на донецькому напрямку в результаті зіткнення загинув один український військовий.
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На маріупольському напрямку з мінометів проросійські найманці обстріляли Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкине, Талаківки, Павлопіля, Гнутове і Водяного.
По позиціях ЗСУ в районі Гнутове вогонь вів снайпер.
На донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції сил АТО в районі Луганського, Троїцького, Зайцеве, Верхньоторецька, Авдіївки і Крутої Балки.
На луганському напрямку з мінометів і гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому і Крутій Балці.
28 грудня близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка на донецькому напрямку в результаті зіткнення загинув один український військовий.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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