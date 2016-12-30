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Бойовики обстріляли з гранатометів рибалок біля Вуглегірської ТЕС

30.12.2016 11:14
За даними ГУР, постраждали близько 10 осіб
Бойовики обстріляли з гранатометів рибалок біля Вуглегірської ТЕС
Фото: EPA
Проросійські бойовики обстріляли з гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС, постраждали близько 10 осіб. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

За даними розвідки, зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни в підрозділах російських окупаційних військ призводить до невиправданого застосування військовослужбовцями зброї проти мирного населення.

"28 грудня ц.р. військовослужбовці 7 окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підстовбурних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті застосування зброї постраждало до десяти чоловік", - йдеться в повідомленні ГУР.

За минулу добу бойовики 45 разів обстрілювали сили ЗСУ, активізувалися снайпери.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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