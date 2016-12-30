У Хмельницькому після нападу поліцейські застрелили чоловіка
30.12.2016 12:20
В результаті нападу чоловіка на перехожих троє людей отримали травми, поліція робила кілька попереджувальних пострілів
Фото: ye.ua
Сьогодні вранці, 30 грудня, чоловік, який перебував на обліку в психдиспансері, напав на місцевих жителів, а однії з жінок він проколов обличчя. Поліцейські змушені були відкрити вогонь. Про це ЛІГА.net повідомила керівник ГУ Нацполіції в Хмельницькій області Інна Гелега.
"Є троє постраждалих в результаті його нападу з різними пораненнями. Очевидці звернулися в поліцію", - зазначила вона.
За її словами, патруль поліції намагався зупинити нападника, в руках якого було шило, поліцейські робили попереджувальні постріли, але чоловік на них взагалі не реагував.
"Після попереджувальних пострілів поліцейські змушені були стріляти йому по ногах, але він після цього намагався їм чинити опір", - додала спікер обласної Нацполіції.
Вона сказала, що від отриманих поранень чоловік помер.
"Відкрито кримінальне провадження за статтями 113 (замах на вбивство) і 345 (погроза або насильство проти співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу, дії поліцейських оцінить прокуратура", - додала Гелега.
Це сталося на перехресті вулиць Тернопільської та Кам'янецької.
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"Є троє постраждалих в результаті його нападу з різними пораненнями. Очевидці звернулися в поліцію", - зазначила вона.
За її словами, патруль поліції намагався зупинити нападника, в руках якого було шило, поліцейські робили попереджувальні постріли, але чоловік на них взагалі не реагував.
"Після попереджувальних пострілів поліцейські змушені були стріляти йому по ногах, але він після цього намагався їм чинити опір", - додала спікер обласної Нацполіції.
Вона сказала, що від отриманих поранень чоловік помер.
"Відкрито кримінальне провадження за статтями 113 (замах на вбивство) і 345 (погроза або насильство проти співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу, дії поліцейських оцінить прокуратура", - додала Гелега.
Це сталося на перехресті вулиць Тернопільської та Кам'янецької.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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