В одній з частин під Мар'їнкою 2 військових загинули, 2 поранено

У штабі АТО зазначили, що трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю

В одній з військових частин в зоні проведення АТО під Мар'їнкою 2 січня загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У штабі зазначили, що трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю.

"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні проведення АТО, поблизу Мар'їнки, загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення", - розповіли в штабі.

За даним фактом проводиться розслідування. Обставини події з'ясовуються.

1 січня в результаті сварки з цивільними в селищі Донське Волноваського району Донецької області загинув один військовий, один місцевий житель отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що з початку 2017 року в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових. Бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.