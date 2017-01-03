В одній з частин під Мар'їнкою 2 військових загинули, 2 поранено
В одній з військових частин в зоні проведення АТО під Мар'їнкою 2 січня загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
У штабі зазначили, що трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю.
"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні проведення АТО, поблизу Мар'їнки, загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення", - розповіли в штабі.
За даним фактом проводиться розслідування. Обставини події з'ясовуються.
1 січня в результаті сварки з цивільними в селищі Донське Волноваського району Донецької області загинув один військовий, один місцевий житель отримав поранення.
Раніше повідомлялося, що з початку 2017 року в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових. Бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
03.01.2017 09:20
-
30.12.2016 14:45
-
30.12.2016 13:59
-
30.12.2016 13:53
-
30.12.2016 13:39