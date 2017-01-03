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В одній з частин під Мар'їнкою 2 військових загинули, 2 поранено

03.01.2017 09:43
У штабі АТО зазначили, що трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю
В одній з частин під Мар'їнкою 2 військових загинули, 2 поранено
Фото: EPA

В одній з військових частин в зоні проведення АТО під Мар'їнкою 2 січня загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У штабі зазначили, що трагедія сталася в результаті порушення правил поводження зі зброєю.

"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин в зоні проведення АТО, поблизу Мар'їнки, загинули двоє військовослужбовців і ще двоє отримали поранення", - розповіли в штабі.

За даним фактом проводиться розслідування. Обставини події з'ясовуються.

1 січня в результаті сварки з цивільними в селищі Донське Волноваського району Донецької області загинув один військовий, один місцевий житель отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що з початку 2017 року в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових. Бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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