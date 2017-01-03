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Інцидент з Пашинським розслідуватиме Київська прокуратура

03.01.2017 10:14
Слідчі прокуратури знову допитають учасників і свідків події 31 грудня, коли народний депутат Пашинський при самообороні застосував вогнепальну зброю
Інцидент з Пашинським розслідуватиме Київська прокуратура
Сергій Пашинський

Кримінальні провадження, які було відкрито за фактом інциденту за участю народного депутата від Народного фронту Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура. Про це у себе в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, а також будуть проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - зазначила Сарган.

1 січня повідомлялося, що Пашинський, захищаючись від нападу з боку п'яного чоловіка, застосував вогнепальну зброю.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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