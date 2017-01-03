Інцидент з Пашинським розслідуватиме Київська прокуратура

Слідчі прокуратури знову допитають учасників і свідків події 31 грудня, коли народний депутат Пашинський при самообороні застосував вогнепальну зброю

Кримінальні провадження, які було відкрито за фактом інциденту за участю народного депутата від Народного фронту Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура. Про це у себе в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, а також будуть проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - зазначила Сарган.

1 січня повідомлялося, що Пашинський, захищаючись від нападу з боку п'яного чоловіка, застосував вогнепальну зброю.

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