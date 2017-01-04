Міноборони: за добу в АТО ніхто не загинув, двоє поранені - карта

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За його словами, на Світлодарську дугу 3 січня припало шість обстрілів.

Решта вісім були зафіксовані на північ від Горлівки, в Авдіївській промзоні і поблизу Донецького аеропорту.





Що стосується маріупольського напряму, то тут дві третини порушень режиму припинення вогню як і раніше припадає на приморську ділянку фронту Водяне - Широкине.

У цьому районі бойовики активно застосовували бронетехніку і снайперів.

Також в Широкине 3 січня окупанти випустили по позиціях сил АТО три мінометних снаряди.





Решта збройних провокацій відбулися на ділянці фронту Мар'їнка - Красногорівка, в Павлополі і Талаківці.





Спікер Міноборони додав, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 18 ворожих обстрілів, один з яких був із застосуванням мінометів.