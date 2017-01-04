Міноборони: за добу в АТО ніхто не загинув, двоє поранені - карта
04.01.2017 15:09
Більшість обстрілів з боку бойовиків 3 січня припала на маріупольський напрямок. На донецькому найгарячішою точкою залишається Світлодарська дуга
В результаті бойових дій на сході України за минулу добу жоден український військовий не загинув, проте двоє бійців поранені. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, проте двоє бійців отримали поранення", - сказав він.
Як повідомив Мотузянік, на луганському напрямку вчора бойовики були активними тільки в районі Попасній: тут було зафіксовано сім озброєних провокацій з використанням гранатометів різних систем і кулеметів.
На донецькому напрямку терористи 14 раз обстріляли позиції сил АТО, в тому числі три - із застосуванням мінометів. Зокрема, обстріли із заборонених мінських угодами мінометів зафіксовані на Світлодарській дузі.
"В ході обстрілів позицій сил АТО в районі Луганського окупанти випустили 35 мінометних снарядів. Там же ворог протягом доби використав міномети і стрілецька зброя", - повідомив Мотузянік.
Що стосується маріупольського напряму, то тут дві третини порушень режиму припинення вогню як і раніше припадає на приморську ділянку фронту Водяне - Широкине. У цьому районі бойовики активно застосовували бронетехніку і снайперів. Також в Широкине 3 січня окупанти випустили по позиціях сил АТО три мінометних снаряди.
Решта збройних провокацій відбулися на ділянці фронту Мар'їнка - Красногорівка, в Павлополі і Талаківці.
Спікер Міноборони додав, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 18 ворожих обстрілів, один з яких був із застосуванням мінометів. Раніше повідомлялося про те, що за минулу добу, з 6:00 3 січня до ранку 4 січня, відбулося 39 обстрілів позицій українських військ в Донбасі.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, проте двоє бійців отримали поранення", - сказав він.
Як повідомив Мотузянік, на луганському напрямку вчора бойовики були активними тільки в районі Попасній: тут було зафіксовано сім озброєних провокацій з використанням гранатометів різних систем і кулеметів.
На донецькому напрямку терористи 14 раз обстріляли позиції сил АТО, в тому числі три - із застосуванням мінометів. Зокрема, обстріли із заборонених мінських угодами мінометів зафіксовані на Світлодарській дузі.
"В ході обстрілів позицій сил АТО в районі Луганського окупанти випустили 35 мінометних снарядів. Там же ворог протягом доби використав міномети і стрілецька зброя", - повідомив Мотузянік.
Читайте также: Ранкове ведення штабу АТО: десятки обстрілів, двоє бійців пораненіЗа його словами, на Світлодарську дугу 3 січня припало шість обстрілів. Решта вісім були зафіксовані на північ від Горлівки, в Авдіївській промзоні і поблизу Донецького аеропорту.
Що стосується маріупольського напряму, то тут дві третини порушень режиму припинення вогню як і раніше припадає на приморську ділянку фронту Водяне - Широкине. У цьому районі бойовики активно застосовували бронетехніку і снайперів. Також в Широкине 3 січня окупанти випустили по позиціях сил АТО три мінометних снаряди.
Решта збройних провокацій відбулися на ділянці фронту Мар'їнка - Красногорівка, в Павлополі і Талаківці.
Спікер Міноборони додав, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 18 ворожих обстрілів, один з яких був із застосуванням мінометів. Раніше повідомлялося про те, що за минулу добу, з 6:00 3 січня до ранку 4 січня, відбулося 39 обстрілів позицій українських військ в Донбасі.
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