Карта АТО: рекордне число обстрілів в Донбасі, один поранений
05.01.2017 13:33
На фронті - "перемир'я" з 52 обстрілами за добу, а на луганському напрямку проросійські терористи вперше за два тижні використовували артилерію
Скріншот з відеозапису
За минулу добу, 4 січня 2017 року, бойова активність супротивника в Донбасі зросла: кількість обстрілів зросла до 52-х, що є рекордним показником в новому році. Поранення отримав один боєць ЗСУ. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення при обстрілі наших позицій на Світлодарській дузі", - сказав полковник.
Важке озброєння окупанти застосовували вчора на всіх трьох напрямках фронту, а під Луганськом вперше за останні два тижні бойовики використовували артилерію.
Ситуація на північ 5 січня 2017 року (натисніть, щоб відкрити всю схему):
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення при обстрілі наших позицій на Світлодарській дузі", - сказав полковник.
Важке озброєння окупанти застосовували вчора на всіх трьох напрямках фронту, а під Луганськом вперше за останні два тижні бойовики використовували артилерію.
Ситуація на північ 5 січня 2017 року (натисніть, щоб відкрити всю схему):
Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 16 обстрілів з боку окупантів (з них половина - з важкого озброєння), 15 - на донецькому (з них шість - із застосуванням мінометів), і 21 обстріл - на маріупольській ділянці фронту (чотири - з важкого озброєння).
Читайте також: Опубліковано відео з передових позицій ЗСУ на Світлодарській дузі
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