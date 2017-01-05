Карта АТО: рекордне число обстрілів в Донбасі, один поранений

На фронті - "перемир'я" з 52 обстрілами за добу, а на луганському напрямку проросійські терористи вперше за два тижні використовували артилерію

За минулу добу, 4 січня 2017 року, бойова активність супротивника в Донбасі зросла: кількість обстрілів зросла до 52-х, що є рекордним показником в новому році. Поранення отримав один боєць ЗСУ. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення при обстрілі наших позицій на Світлодарській дузі", - сказав полковник.Важке озброєння окупанти застосовували вчора на всіх трьох напрямках фронту, а під Луганськом вперше за останні два тижні бойовики використовували артилерію.





Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 16 обстрілів з боку окупантів (з них половина - з важкого озброєння), 15 - на донецькому (з них шість - із застосуванням мінометів), і 21 обстріл - на маріупольській ділянці фронту (чотири - з важкого озброєння).

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