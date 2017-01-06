ОБСЄ заявляє про ескалацію на донецькому напрямку: 144 вибухи

Камера СММ, встановлена на шахті Жовтнева, зафіксувала перестрілку, після якої відбулося 93 вибухи

Фото: osce.org





"Більшість цих порушень спостерігалося в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт. Увечері 3 січня камера СММ, встановлена ​​на шахті Жовтнева (9 км на північний захід від центру Донецька), зафіксувала перестрілку, яка почалася з однієї освітлювальної ракети і одного снаряда невстановленого типу, випущених з південного сходу на північний захід", - відзначили в прес-службі.



За ними послідували 93 вибухи невизначеного походження, 15 снарядів невстановленого типу, що пролітали з північного заходу на південний схід, три снаряди невстановленого типу з південного сходу на північний захід і чотири освітлювальні ракети.



"Всі ці епізоди вогневої активності були зареєстровані в 6-10 км на північний схід від місця, де встановлена ​​камера 4 січня", - уточнили в прес-службі.



4 січня, перебуваючи в окупованій Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька) більше п'яти годин, спостерігачі чули 11 вибухів невизначеного походження, 35 пострілів зі стрілецької зброї і численні перехресні черзі зі стрілецької зброї, що тривали близько години. Всі ці порушення режиму припинення вогню були зафіксовані спостерігачами в 1-3 км на захід або північний захід.



Зі своєї позиції на залізничному вокзалі міста Донецька (6 км на північний захід від центру Донецька) команда СММ чула два вибухи невизначеного походження в 7-10 км на північний захід і один вибух невизначеного походження в 1 км на південь.



Увечері 3 січня, спостерігачі чули один вибух невизначеного походження в 3-10 км на південний схід, дві черги з автоматичного гранатомета і близько 30 черг зі стрілецької зброї в 2-5 км на південний схід.



4 січня команда СММ чула сім вибухів невизначеного походження в 5-10 км на південний схід, 2 черги з автоматичного гранатомета і близько 10 черг зі стрілецької зброї в 2-7 км на південний схід.



Увечері 3 січня, спостерігачі, що знаходилися в окупованій Горлівці (39 км на північний схід від Донецька), чули сім вибухів невизначеного походження в 5 км на північний захід і бачили 1 освітлювальну ракету, випущену з північного заходу на південний схід в 4 -5 км на захід.



У Дебальцевому (58 км на північний схід від Донецька) 4 січня СММ чула 11 вибухів невизначеного походження в 6-10 км на північний захід.



5 січня



За минулу добу, 4 січня 2017 року, бойова активність супротивника в Донбасі



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У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи близько 144 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 70 вибухів. Про це ЛІГА.net повідомляє прес-служба Спеціальний моніторингової місії ОБСЄ."Більшість цих порушень спостерігалося в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт. Увечері 3 січня камера СММ, встановлена ​​на шахті Жовтнева (9 км на північний захід від центру Донецька), зафіксувала перестрілку, яка почалася з однієї освітлювальної ракети і одного снаряда невстановленого типу, випущених з південного сходу на північний захід", - відзначили в прес-службі.За ними послідували 93 вибухи невизначеного походження, 15 снарядів невстановленого типу, що пролітали з північного заходу на південний схід, три снаряди невстановленого типу з південного сходу на північний захід і чотири освітлювальні ракети."Всі ці епізоди вогневої активності були зареєстровані в 6-10 км на північний схід від місця, де встановлена ​​камера 4 січня", - уточнили в прес-службі.4 січня, перебуваючи в окупованій Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька) більше п'яти годин, спостерігачі чули 11 вибухів невизначеного походження, 35 пострілів зі стрілецької зброї і численні перехресні черзі зі стрілецької зброї, що тривали близько години. Всі ці порушення режиму припинення вогню були зафіксовані спостерігачами в 1-3 км на захід або північний захід.Зі своєї позиції на залізничному вокзалі міста Донецька (6 км на північний захід від центру Донецька) команда СММ чула два вибухи невизначеного походження в 7-10 км на північний захід і один вибух невизначеного походження в 1 км на південь.Увечері 3 січня, спостерігачі чули один вибух невизначеного походження в 3-10 км на південний схід, дві черги з автоматичного гранатомета і близько 30 черг зі стрілецької зброї в 2-5 км на південний схід.4 січня команда СММ чула сім вибухів невизначеного походження в 5-10 км на південний схід, 2 черги з автоматичного гранатомета і близько 10 черг зі стрілецької зброї в 2-7 км на південний схід.Увечері 3 січня, спостерігачі, що знаходилися в окупованій Горлівці (39 км на північний схід від Донецька), чули сім вибухів невизначеного походження в 5 км на північний захід і бачили 1 освітлювальну ракету, випущену з північного заходу на південний схід в 4 -5 км на захід.У Дебальцевому (58 км на північний схід від Донецька) 4 січня СММ чула 11 вибухів невизначеного походження в 6-10 км на північний захід.5 січня повідомлялося , що в Донецькій області було зафіксовано близько 70 вибухів протягом 2-3 січня.За минулу добу, 4 січня 2017 року, бойова активність супротивника в Донбасі зросла : кількість обстрілів зросла до 52-х, що є рекордним показником в новому році. Поранення отримав один боєць ЗСУ.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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