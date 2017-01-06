Чотири людини загинули від переохолодження у Львівській області
06.01.2017 13:11
Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовані перші жертви переохолодження
За даними Міністерства охорони здоров'я, вже чотири людини загинули від переохолодження. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 особа. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.
Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.
Читайте також: У МОЗ розповіли, як не постраждати від холоду
Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. За його словами, з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися понад 20 тисяч осіб.
Раніше в ДCНС попередили, що 6-8 січня в Україні похолодає до -25 градусів, можливий сильний сніг.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 особа. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.
Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.
Читайте також: У МОЗ розповіли, як не постраждати від холоду
Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. За його словами, з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися понад 20 тисяч осіб.
Раніше в ДCНС попередили, що 6-8 січня в Україні похолодає до -25 градусів, можливий сильний сніг.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
05.01.2017 16:33
-
05.01.2017 14:00
-
05.01.2017 13:42
-
04.01.2017 17:43
-
04.01.2017 16:45
-
2489
-
1037
-
1015
-
535
-
364
Новости партнеров