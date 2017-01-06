Чотири людини загинули від переохолодження у Львівській області

Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовані перші жертви переохолодження





"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 особа. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.



Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.



Читайте також:



Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. За його словами, з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися понад 20 тисяч осіб.



Раніше в ДCНС



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вже чотири людини загинули від переохолодження. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент ЛІГА.net "За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 особа. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - сказав він.Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.Читайте також: У МОЗ розповіли, як не постраждати від холоду Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. За його словами, з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися понад 20 тисяч осіб.Раніше в ДCНС попередили , що 6-8 січня в Україні похолодає до -25 градусів, можливий сильний сніг.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+