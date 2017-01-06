У зоні АТО поранений боєць, під Луганськом обстріл з гаубиць

4 січня на луганському напрямку фронту почалося з потужного обстрілу з гаубичних 152-мм гармат: за 10 хвилин окупанти випустили 50 снарядів

Скріншот з відеозапису





"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення в районі Новозванівки", - сказа полковник.



Станом на північ 5 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):



За минулу добу, 4 січня 2017 року, у Збройних Сил України в зоні бойових дій на сході країни санітарні втрати - один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net "За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення в районі Новозванівки", - сказа полковник.

На луганському напрямку фронту 4 сiчня розпочалося з потужного обстрілу з гаубичних 152-мм гармат. За 10 хвилин окупанти випустили 50 снарядів по позиціях сил АТО біля села Троїцьке. Також неподалік Новозванівки бойовики "поклали" по укріпрайону ЗСУ 20 мінометних мін.



"Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі", - відзначили в штабі.



Також в Луганській області військові зафіксували епізоди порушення режиму припинення вогню бойовиками поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганській.



Читайте також:



На донецькому напрямку бойовики шість разів порушили перемир'я, майже всі випадки зафіксовані в районах Авдіївки і селища Луганське. В обох місцях противник стріляв з мінометів, випустив в цілому 49 мін. Ще один раз терористи обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у Зайцеве.



У Приазов'ї обстріли тривали по всій лінії зіткнення - від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне і Широкине на узбережжі моря. Майже всі вогневі провокації супроводжувалися обстрілами зі стрілецької зброї, тільки пізно вночі противник випустив п'ять мінометних мін біля Мар'їнки.



Читайте також: В АТО запобігли теракту у каналу Сіверський Донець-Донбас



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

На луганському напрямку фронту 4 сiчня розпочалося з потужного обстрілу з гаубичних 152-мм гармат. За 10 хвилин окупанти випустили 50 снарядів по позиціях сил АТО біля села Троїцьке. Також неподалік Новозванівки бойовики "поклали" по укріпрайону ЗСУ 20 мінометних мін."Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі", - відзначили в штабі.Також в Луганській області військові зафіксували епізоди порушення режиму припинення вогню бойовиками поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганській.Читайте також: ОБСЄ заявляє про ескалацію на донецькому напрямку: 144 вибухи На донецькому напрямку бойовики шість разів порушили перемир'я, майже всі випадки зафіксовані в районах Авдіївки і селища Луганське. В обох місцях противник стріляв з мінометів, випустив в цілому 49 мін. Ще один раз терористи обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у Зайцеве.У Приазов'ї обстріли тривали по всій лінії зіткнення - від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне і Широкине на узбережжі моря. Майже всі вогневі провокації супроводжувалися обстрілами зі стрілецької зброї, тільки пізно вночі противник випустив п'ять мінометних мін біля Мар'їнки.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+