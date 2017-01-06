У зоні АТО поранений боєць, під Луганськом обстріл з гаубиць
06.01.2017 13:45
4 січня на луганському напрямку фронту почалося з потужного обстрілу з гаубичних 152-мм гармат: за 10 хвилин окупанти випустили 50 снарядів
Скріншот з відеозапису
За минулу добу, 4 січня 2017 року, у Збройних Сил України в зоні бойових дій на сході країни санітарні втрати - один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення в районі Новозванівки", - сказа полковник.
Станом на північ 5 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі", - відзначили в штабі.
Також в Луганській області військові зафіксували епізоди порушення режиму припинення вогню бойовиками поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганській.
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На донецькому напрямку бойовики шість разів порушили перемир'я, майже всі випадки зафіксовані в районах Авдіївки і селища Луганське. В обох місцях противник стріляв з мінометів, випустив в цілому 49 мін. Ще один раз терористи обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у Зайцеве.
У Приазов'ї обстріли тривали по всій лінії зіткнення - від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне і Широкине на узбережжі моря. Майже всі вогневі провокації супроводжувалися обстрілами зі стрілецької зброї, тільки пізно вночі противник випустив п'ять мінометних мін біля Мар'їнки.
Читайте також: В АТО запобігли теракту у каналу Сіверський Донець-Донбас
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"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення в районі Новозванівки", - сказа полковник.
Станом на північ 5 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі", - відзначили в штабі.
Також в Луганській області військові зафіксували епізоди порушення режиму припинення вогню бойовиками поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганській.
Читайте також: ОБСЄ заявляє про ескалацію на донецькому напрямку: 144 вибухи
На донецькому напрямку бойовики шість разів порушили перемир'я, майже всі випадки зафіксовані в районах Авдіївки і селища Луганське. В обох місцях противник стріляв з мінометів, випустив в цілому 49 мін. Ще один раз терористи обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у Зайцеве.
У Приазов'ї обстріли тривали по всій лінії зіткнення - від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне і Широкине на узбережжі моря. Майже всі вогневі провокації супроводжувалися обстрілами зі стрілецької зброї, тільки пізно вночі противник випустив п'ять мінометних мін біля Мар'їнки.
Читайте також: В АТО запобігли теракту у каналу Сіверський Донець-Донбас
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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