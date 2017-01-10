Пошуки трьох українських військових в Донбасі тривають - штаб
10.01.2017 11:57
До кінця цього дня стануть відомі всі подробиці, відзначили в штабі АТО
Фото: EPA
В даний час тривають пошуки трьох українських військових, які зникли 8 січня в Донбасі. Про це ЛІГА.net повідомив спікер штабу АТО Леонід Матюхін.
"До кінця цього дня стане все відомо. Вся інформація перевіряється, їх продовжують шукати", - сказав Матюхін.
На питання чи живі бійці АТО і, де можуть знаходитися, Матюхін сказав: "Спочатку з'явилася одна інформація, потім інша, ми все перевіряємо".
8 січня троє українських військових однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулися до місця розташування підрозділу.
9 січня повідомлялося, що СБУ поки не коментує інформацію про зниклих вчора трьох українських військових.
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