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Карта АТО: п'ятеро поранені, окупанти спішно обладнають позиції

10.01.2017 14:00
Під селом Новолуганське, яке знаходилося в "сірій" зоні на лінії розмежування, але під Новий рік було зайнято ЗСУ, бойовики мінують місцевість
Карта АТО: п'ятеро поранені, окупанти спішно обладнають позиції
Скріншот з відеозапису
У зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за 9 січня 2017 року поранені п'ятеро військовослужбовців, але обійшлося без загиблих. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, п'ятеро наших бійців отримали поранення", - повідомив полковник.

Станом на північ 10 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):


Прес-офіцер також розповів, що поблизу від двох населених пунктів на донецькому напрямку фронту противник обладнає нові позиції, активно мінуючи прилеглу територію.

"Біля Луганського і Новолуганського противник поспішно обладнає нові позиції, мінує територію, намагається засилати диверсійні групи до наших укріплень", - зазначив Мотузянік.

 

18 грудня 2016 року на Світлодарській дузі в Донецькій області сталася масштабна ескалація, в ході якої ВСУ зазнали значних втрат. Втрати противника склали кілька десятків ліквідованих бойовиків.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ встановили блокпост під Новолуганським

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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