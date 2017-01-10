Карта АТО: п'ятеро поранені, окупанти спішно облаштовують позиції
10.01.2017 14:00
Під селом Новолуганське, яке знаходилося в "сірій" зоні на лінії розмежування, але під Новий рік було зайнято ЗСУ, бойовики мінують місцевість
Скріншот з відеозапису
У зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за 9 січня 2017 року поранені п'ятеро військовослужбовців, але обійшлося без загиблих. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, п'ятеро наших бійців отримали поранення", - повідомив полковник.
Станом на північ 10 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"Біля Луганського і Новолуганського противник поспішно обладнає нові позиції, мінує територію, намагається засилати диверсійні групи до наших укріплень", - зазначив Мотузянік.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, п'ятеро наших бійців отримали поранення", - повідомив полковник.
Станом на північ 10 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"Біля Луганського і Новолуганського противник поспішно обладнає нові позиції, мінує територію, намагається засилати диверсійні групи до наших укріплень", - зазначив Мотузянік.
18 грудня 2016 року на Світлодарській дузі в Донецькій області сталася масштабна ескалація, в ході якої ВСУ зазнали значних втрат. Втрати противника склали кілька десятків ліквідованих бойовиків.
Читайте також: Міноборони: ЗСУ встановили блокпост під Новолуганським
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