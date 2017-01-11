Боєць АТО загинув, троє поранені за добу в Донбасі - карта боїв
11.01.2017 13:54
За 10 січня 2017 року втрати військ антитерористичної операції на сході країни такі: один військовий загинув, троє отримали поранення
У зоні проведення антитерористичної операції в Донбасі за 10 січня 2017 року поранені троє військовослужбовців, один боєць загинув в бойовому зіткненні з російськими окупантами. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, поранення отримали троє бійців", - повідомив полковник.
Станом на північ 10 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, поранення отримали троє бійців", - повідомив полковник.
Станом на північ 10 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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