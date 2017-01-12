МОЗ: З початку морозів від переохолодження померли 40 осіб

В Україні з початку морозів зареєстровано 40 летальних випадків внаслідок переохолодження, 11 з них - за останню добу





"Станом на ранок 869 людей звернулися за допомогою до медичних установ, з них госпіталізовано 753 людини. На жаль, є 40 смертельних випадків. Ще вчора було 29 чоловік... З 40 в медичних установах померли три людини, на вулиці - 27 осіб і 10 - в будинках", - сказала вона. За словами Тимошенко, найбільшу кількість померлих зафіксовано в Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.



У свою чергу завідувач центром грипу та ГРЗ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань МОЗ Тетяна Дихановська повідомила, що в перший тиждень січня 2017 року від грипу померли шість осіб.



"У перший тиждень зареєстровано шість летальних випадків: два - у Львівській області, з них одна дитина, два - в Запорізькій області та по одному випадку в Черкаській і Донецькій областях", - зазначила вона.



Найвищий показник захворюваності на грип та ГРЗ зафіксовано у Волинській області, найменший - в Луганській. Епідеміологічний рівень перевищено в 13 областях України.



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В Україні з початку морозів в результаті переохолодження померли 40 осіб, в тому числі 11 - за останню добу. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила начальник управління екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Тетяна Тимошенко, передає кореспондент ЛІГА.net "Станом на ранок 869 людей звернулися за допомогою до медичних установ, з них госпіталізовано 753 людини. На жаль, є 40 смертельних випадків. Ще вчора було 29 чоловік... З 40 в медичних установах померли три людини, на вулиці - 27 осіб і 10 - в будинках", - сказала вона. За словами Тимошенко, найбільшу кількість померлих зафіксовано в Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.У свою чергу завідувач центром грипу та ГРЗ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань МОЗ Тетяна Дихановська повідомила, що в перший тиждень січня 2017 року від грипу померли шість осіб."У перший тиждень зареєстровано шість летальних випадків: два - у Львівській області, з них одна дитина, два - в Запорізькій області та по одному випадку в Черкаській і Донецькій областях", - зазначила вона.Найвищий показник захворюваності на грип та ГРЗ зафіксовано у Волинській області, найменший - в Луганській. Епідеміологічний рівень перевищено в 13 областях України.Раніше повідомлялося про те, що чотири людини загинули від переохолодження у Львівській обалсті, ще двоє - в Івано-Франківській. Читайте також: За перший тиждень 2017 від грипу померли шість осіб - МОЗ Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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