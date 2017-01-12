Доба в зоні АТО: загинув військовий, п'ятеро поранені - карта
12.01.2017 13:36
За минулу добу на третьому році війни Російської Федерації проти України втрати української армії наступні: один загиблий, п'ятеро поранених
Фото: скріншот відео
За минулу добу, 12 січня 2017 року, в зоні бойових дій на сході країни загинув військовослужбовець, п'ятеро бійців отримали поранення. Про це на брифінгу розповів прес-аташе Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузянік, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення", - зачитав спікер зведення.
Станом на північ 12 січня 2017 року (натисніть, щоб побачити всю схему):
Читайте також: ОБСЄ: кілька тисяч луганчан залишилися без води
На донецькому напрямку бойові дії також велися по всьому фронту. Потужні обстріли окупантів знову відбулися в Авдіївці: перший був тривалістю дві години і стався ще до обіду із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї. Бандформування порушили режим тиші в промзоні також після обіду і протягом семи годин стріляли з 120-мм мінометів, в якийсь момент застосувавши і артилерію.
На Світлодарській дузі інтенсивність бойових дій зменшилася до одного випадку порушення "тиші" поблизу Луганського зі стрілецької зброї; це сталося вже після заходу сонця.
Всього за добу поблизу Донецька відбулося 19 обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку доба пройшла без особливих змін. Спокійним залишається район Докучаєвська, а також ділянки фронту від Богданівки до Чермалика.
Найбільша активність супротивника в Приазов'ї вчора була зафіксована в районі Мар'їнки-Красногорівки. Бойовики активізувалися під вечір, провівши масовані мінометні обстріли. У сторону позицій сил АТО було випущено більше 130 мінометних мін. Один зі снарядів розірвався поблизу п'ятиповерхового будинку в Красногорівці, в результаті чого осколкове поранення отримав один з місцевих жителів. Чоловік був госпіталізований в лікарню Курахове.
На ділянці фронту від Павлопіля до Широкине важке озброєння терористи не застосовували.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 27 обстрілів, три з них - з важким озброєнням.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення", - зачитав спікер зведення.
Станом на північ 12 січня 2017 року (натисніть, щоб побачити всю схему):
Читайте також: ОБСЄ: кілька тисяч луганчан залишилися без води
На Світлодарській дузі інтенсивність бойових дій зменшилася до одного випадку порушення "тиші" поблизу Луганського зі стрілецької зброї; це сталося вже після заходу сонця.
Всього за добу поблизу Донецька відбулося 19 обстрілів, в тому числі п'ять - з важкого озброєння.
Найбільша активність супротивника в Приазов'ї вчора була зафіксована в районі Мар'їнки-Красногорівки. Бойовики активізувалися під вечір, провівши масовані мінометні обстріли. У сторону позицій сил АТО було випущено більше 130 мінометних мін. Один зі снарядів розірвався поблизу п'ятиповерхового будинку в Красногорівці, в результаті чого осколкове поранення отримав один з місцевих жителів. Чоловік був госпіталізований в лікарню Курахове.
На ділянці фронту від Павлопіля до Широкине важке озброєння терористи не застосовували.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 27 обстрілів, три з них - з важким озброєнням.
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