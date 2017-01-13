Трагедія в Княжичах: поліція завершила службове розслідування

Нацполіція завершила службове розслідування і готова притягнути до дисциплінарної відповідальності поліцейських, винних в перестрілці в Княжичах

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko





Вакуленко зазначив, що в п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня, керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу стосовно винних співробітників поліції.



"Безпосередньо в Національній поліції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю, що буквально, можливо, сьогодні, можливо, в понеділок буде вже підписаний дисциплінарний наказ реагування, і це буде також предметом інформування суспільства та засобів масової інформації про ті заходи, які прийняла Національна поліція", заявив заступник голови Нацполіції.



Вночі, 4 грудня, в селищі Княжичі Броварського району Київської області в результаті проведення спецоперації по затриманню злочинної групи грабіжників



За фактом загибелі силовиків прокуратура Київської області почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 КК - вбивство.



Виконуючий обов'язки глави Нацполіції Вадим Троян відсторонив усіх правоохоронців, які брали участь у спецоперації в Княжичах.



Національна поліція завершила службове розслідування і готова притягнути до дисциплінарної відповідальності поліцейських, винних в перестрілці в Княжичах Київської області. Про це на брифінгу повідомив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає УНІАН Вакуленко зазначив, що в п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня, керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу стосовно винних співробітників поліції."Безпосередньо в Національній поліції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю, що буквально, можливо, сьогодні, можливо, в понеділок буде вже підписаний дисциплінарний наказ реагування, і це буде також предметом інформування суспільства та засобів масової інформації про ті заходи, які прийняла Національна поліція", заявив заступник голови Нацполіції.Вночі, 4 грудня, в селищі Княжичі Броварського району Київської області в результаті проведення спецоперації по затриманню злочинної групи грабіжників загинули п'ятеро співробітників Нацполіції. Офіційна версія свідчить, що правоохоронці помилково відкрили вогонь один проти одного.За фактом загибелі силовиків прокуратура Київської області почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 КК - вбивство.Виконуючий обов'язки глави Нацполіції Вадим Троян відсторонив усіх правоохоронців, які брали участь у спецоперації в Княжичах. Читайте також: Луценко пролив світло на ключові деталі перестрілки Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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