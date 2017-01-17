Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє військових

Двоє бійців АТО підірвалися на вибуховому пристрої

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net За словами Мотузяніка, бійці АТО отримали поранення в Попаснянському районі Луганської області в результаті підриву на вибуховому пристрої.На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. За добу терористи жодного разу не відкривали вогонь з важкого озброєння. Після півночі бойовики відкрили гранатометний вогонь по Новозванівці.Ввечері та вночі проросійські найманці тричі обстріляли Станицю Луганську і її околиці з гранатометів і стрілецької зброї.Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано чотири ворожих обстріли.На донецькому напрямку бойовики також значно знизили свою вогневу активність. "Єдиним винятком стала Авдіївка - тут бойовики близько двох годин обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів. Вогонь при цьому вівся відразу з двох різних напрямків. При цьому було випущено 37 мін" - сказав Мотузянік.Кілька ворожих обстрілів вчора відбулося на Світлодарській дузі, в Зайцеве і Опитному.Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося шість ворожих обстрілів, один - з важкого озброєння.На маріупольському напрямку бойові дії вчора велися в Мар'їнському районі і на приморських рубежах. "Терористи продовжують стріляти як вдень, так і вночі, майже не застосовують важке озброєння", - сказав Мотузянік.Тільки в Павлополі по позиціях сил АТО було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутове і Широкине."Саме на ці пункти припадає 80% всіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку", - зазначив спікер Міноборони.Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл.За минулу добу гібридні війська РФ 41 раз обстреліли позиції сил АТО.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



