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Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє військових

17.01.2017 13:49
Двоє бійців АТО підірвалися на вибуховому пристрої
Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє військових
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.

За словами Мотузяніка, бійці АТО отримали поранення в Попаснянському районі Луганської області в результаті підриву на вибуховому пристрої.

На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. За добу терористи жодного разу не відкривали вогонь з важкого озброєння. Після півночі бойовики відкрили гранатометний вогонь по Новозванівці.

Ввечері та вночі проросійські найманці тричі обстріляли Станицю Луганську і її околиці з гранатометів і стрілецької зброї.

Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано чотири ворожих обстріли.

На донецькому напрямку бойовики також значно знизили свою вогневу активність. "Єдиним винятком стала Авдіївка - тут бойовики близько двох годин обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів. Вогонь при цьому вівся відразу з двох різних напрямків. При цьому було випущено 37 мін" - сказав Мотузянік.

Кілька ворожих обстрілів вчора відбулося на Світлодарській дузі, в Зайцеве і Опитному.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося шість ворожих обстрілів, один - з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку бойові дії вчора велися в Мар'їнському районі і на приморських рубежах. "Терористи продовжують стріляти як вдень, так і вночі, майже не застосовують важке озброєння", - сказав Мотузянік.

Тільки в Павлополі по позиціях сил АТО було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутове і Широкине.

"Саме на ці пункти припадає 80% всіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку", - зазначив спікер Міноборони.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл.

За минулу добу гібридні війська РФ 41 раз обстреліли позиції сил АТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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