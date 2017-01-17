Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє військових
17.01.2017 13:49
Двоє бійців АТО підірвалися на вибуховому пристрої
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
За словами Мотузяніка, бійці АТО отримали поранення в Попаснянському районі Луганської області в результаті підриву на вибуховому пристрої.
На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. За добу терористи жодного разу не відкривали вогонь з важкого озброєння. Після півночі бойовики відкрили гранатометний вогонь по Новозванівці.
Ввечері та вночі проросійські найманці тричі обстріляли Станицю Луганську і її околиці з гранатометів і стрілецької зброї.
Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано чотири ворожих обстріли.
На донецькому напрямку бойовики також значно знизили свою вогневу активність. "Єдиним винятком стала Авдіївка - тут бойовики близько двох годин обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів. Вогонь при цьому вівся відразу з двох різних напрямків. При цьому було випущено 37 мін" - сказав Мотузянік.
Кілька ворожих обстрілів вчора відбулося на Світлодарській дузі, в Зайцеве і Опитному.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося шість ворожих обстрілів, один - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку бойові дії вчора велися в Мар'їнському районі і на приморських рубежах. "Терористи продовжують стріляти як вдень, так і вночі, майже не застосовують важке озброєння", - сказав Мотузянік.
Тільки в Павлополі по позиціях сил АТО було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутове і Широкине.
"Саме на ці пункти припадає 80% всіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку", - зазначив спікер Міноборони.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл.
За минулу добу гібридні війська РФ 41 раз обстреліли позиції сил АТО.
За словами Мотузяніка, бійці АТО отримали поранення в Попаснянському районі Луганської області в результаті підриву на вибуховому пристрої.
На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. За добу терористи жодного разу не відкривали вогонь з важкого озброєння. Після півночі бойовики відкрили гранатометний вогонь по Новозванівці.
Ввечері та вночі проросійські найманці тричі обстріляли Станицю Луганську і її околиці з гранатометів і стрілецької зброї.
Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано чотири ворожих обстріли.
На донецькому напрямку бойовики також значно знизили свою вогневу активність. "Єдиним винятком стала Авдіївка - тут бойовики близько двох годин обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів. Вогонь при цьому вівся відразу з двох різних напрямків. При цьому було випущено 37 мін" - сказав Мотузянік.
Кілька ворожих обстрілів вчора відбулося на Світлодарській дузі, в Зайцеве і Опитному.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося шість ворожих обстрілів, один - з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку бойові дії вчора велися в Мар'їнському районі і на приморських рубежах. "Терористи продовжують стріляти як вдень, так і вночі, майже не застосовують важке озброєння", - сказав Мотузянік.
Тільки в Павлополі по позиціях сил АТО було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутове і Широкине.
"Саме на ці пункти припадає 80% всіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку", - зазначив спікер Міноборони.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл.
За минулу добу гібридні війська РФ 41 раз обстреліли позиції сил АТО.
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