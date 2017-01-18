Доба в АТО: загиблих і поранених серед військових нема

Гарячими точками в Донбасі залишаються Троїцьке, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Широкине, сказав спікер Міноборони

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net На луганському напрямку майже всі ворожі обстріли зафіксовані в Станично-Луганському та Попаснянському районах.Гарячою точкою залишається Троїцьке, вчора там сталося п'ять короткочасних мінометних обстрілів, а також ряд дрібніших провокацій з боку бойовиків.Також противник неодноразово відкривав вогонь по району потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, при цьому обстріли тривали з перервами майже три години.У Валуйському стріляв ворожий снайпер. У Золотому, Новоолександрівці і Новозванівці сталося кілька перестрілок між бойовиками і силами АТО.Всього за минулу добу на луганському напрямку було 19 ворожих обстрілів, в тому числі шість з важкого озброєння.На донецькому напрямку в Авдіївськый промзоні зафіксовані три великих перестрілки між силами АТО і проросійськими найманцями.Мотузянік зазначив, що кожна з них тривала близько двох годин. Також окупанти провели потужні обстріли позицій ЗСУ в Зайцеве, Троїцькому та Донецькому аеропорту.Важке озброєння супротивник не застосовував. На Світлодарській дузі і в Новолуганському вчора було тихо.Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося дев'ять ворожих обстрілів.На маріупольському напрямку зафіксовані 33 ворожих обстріли, в тому числі п'ять мінометних.Основні гарячі точки - Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Широкине.17 січня бойовики гібридної російської армії прицільно обстріляли слідчо-оперативну групу Попаснянського відділення поліції, яка за викликом місцевої жительки виїхала в район Михайлівки (Золоте-5) на місце злочину.

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