Доба в АТО: загиблих і поранених серед військових нема
18.01.2017 14:44
Гарячими точками в Донбасі залишаються Троїцьке, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Широкине, сказав спікер Міноборони
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
На луганському напрямку майже всі ворожі обстріли зафіксовані в Станично-Луганському та Попаснянському районах.
Гарячою точкою залишається Троїцьке, вчора там сталося п'ять короткочасних мінометних обстрілів, а також ряд дрібніших провокацій з боку бойовиків.
Також противник неодноразово відкривав вогонь по району потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, при цьому обстріли тривали з перервами майже три години.
У Валуйському стріляв ворожий снайпер. У Золотому, Новоолександрівці і Новозванівці сталося кілька перестрілок між бойовиками і силами АТО.
Всього за минулу добу на луганському напрямку було 19 ворожих обстрілів, в тому числі шість з важкого озброєння.
На донецькому напрямку в Авдіївськый промзоні зафіксовані три великих перестрілки між силами АТО і проросійськими найманцями.
Мотузянік зазначив, що кожна з них тривала близько двох годин. Також окупанти провели потужні обстріли позицій ЗСУ в Зайцеве, Троїцькому та Донецькому аеропорту.
Важке озброєння супротивник не застосовував. На Світлодарській дузі і в Новолуганському вчора було тихо.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося дев'ять ворожих обстрілів.
На маріупольському напрямку зафіксовані 33 ворожих обстріли, в тому числі п'ять мінометних.
Основні гарячі точки - Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Широкине.
17 січня бойовики гібридної російської армії прицільно обстріляли слідчо-оперативну групу Попаснянського відділення поліції, яка за викликом місцевої жительки виїхала в район Михайлівки (Золоте-5) на місце злочину.
На луганському напрямку майже всі ворожі обстріли зафіксовані в Станично-Луганському та Попаснянському районах.
Гарячою точкою залишається Троїцьке, вчора там сталося п'ять короткочасних мінометних обстрілів, а також ряд дрібніших провокацій з боку бойовиків.
Також противник неодноразово відкривав вогонь по району потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській, при цьому обстріли тривали з перервами майже три години.
У Валуйському стріляв ворожий снайпер. У Золотому, Новоолександрівці і Новозванівці сталося кілька перестрілок між бойовиками і силами АТО.
Всього за минулу добу на луганському напрямку було 19 ворожих обстрілів, в тому числі шість з важкого озброєння.
На донецькому напрямку в Авдіївськый промзоні зафіксовані три великих перестрілки між силами АТО і проросійськими найманцями.
Мотузянік зазначив, що кожна з них тривала близько двох годин. Також окупанти провели потужні обстріли позицій ЗСУ в Зайцеве, Троїцькому та Донецькому аеропорту.
Важке озброєння супротивник не застосовував. На Світлодарській дузі і в Новолуганському вчора було тихо.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося дев'ять ворожих обстрілів.
На маріупольському напрямку зафіксовані 33 ворожих обстріли, в тому числі п'ять мінометних.
Основні гарячі точки - Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Широкине.
17 січня бойовики гібридної російської армії прицільно обстріляли слідчо-оперативну групу Попаснянського відділення поліції, яка за викликом місцевої жительки виїхала в район Михайлівки (Золоте-5) на місце злочину.
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