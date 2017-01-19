Двоє поранені за добу у сил АТО, під Луганськом - обстріл з ПТРК
19.01.2017 14:49
По опорнику АТО біля Новозванівки під Попасною окупанти били з ПТРК, в інших епізодах "асортимент" колишній - гранатомети, міномети, стрілецька зброя
Фото: facebook.com/velichko.yuri
За минулу добу, 18 січня 2017 року, у Збройних Сил України в зоні бойових дій на сході країни санітарні втрати - двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє наших бійців отримали поранення", - сказав полковник.
"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє наших бійців отримали поранення", - сказав полковник.
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