Доба в АТО: поранених і загиблих серед військових немає

Режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі, сказав спікер Міноборони з питань АТО

Фото: EPA





На луганському напрямку бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення.



"Єдиним винятком було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів і гранатометів. Через півгодини ворог випустив 19 мін по позиціях ЗСУ. Ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Всі обстріли мали переважно епізодичний характер", - сказав Мотузянік.

Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося три ворожих обстріли, в тому числі два - з важкого озброєння.



На донецькому напрямку спостерігається відносно спокійна обстановка. Важке озброєння бойовиками не застосовувалося. Терористи провели кілька обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети і гранатомети різних систем.



Також режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі.



Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося п'ять обстрілів з боку проросійських найманців.



На маріупольському напрямку протягом доби терористи обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.



"Там бойовики провели епізодичні обстріли позицій ЗСУ як вдень, так і вночі. Знову ж, важке озброєння противник не використав", - сказав Мотузянік.



Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів.



У Донбасі було



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



За минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net На луганському напрямку бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення."Єдиним винятком було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів і гранатометів. Через півгодини ворог випустив 19 мін по позиціях ЗСУ. Ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Всі обстріли мали переважно епізодичний характер", - сказав Мотузянік.Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося три ворожих обстріли, в тому числі два - з важкого озброєння.На донецькому напрямку спостерігається відносно спокійна обстановка. Важке озброєння бойовиками не застосовувалося. Терористи провели кілька обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети і гранатомети різних систем.Також режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі.Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося п'ять обстрілів з боку проросійських найманців.На маріупольському напрямку протягом доби терористи обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине."Там бойовики провели епізодичні обстріли позицій ЗСУ як вдень, так і вночі. Знову ж, важке озброєння противник не використав", - сказав Мотузянік.Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів.У Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





ЛIГАБiзнесIнформ

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