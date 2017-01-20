Доба в АТО: поранених і загиблих серед військових немає
20.01.2017 14:41
Режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі, сказав спікер Міноборони з питань АТО
Фото: EPA
За минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
На луганському напрямку бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення.
"Єдиним винятком було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів і гранатометів. Через півгодини ворог випустив 19 мін по позиціях ЗСУ. Ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Всі обстріли мали переважно епізодичний характер", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося три ворожих обстріли, в тому числі два - з важкого озброєння.
На донецькому напрямку спостерігається відносно спокійна обстановка. Важке озброєння бойовиками не застосовувалося. Терористи провели кілька обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети і гранатомети різних систем.
Також режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося п'ять обстрілів з боку проросійських найманців.
На маріупольському напрямку протягом доби терористи обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.
"Там бойовики провели епізодичні обстріли позицій ЗСУ як вдень, так і вночі. Знову ж, важке озброєння противник не використав", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів.
У Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
На луганському напрямку бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення.
"Єдиним винятком було Кримське, яке окупанти вдень активно обстріляли з мінометів і гранатометів. Через півгодини ворог випустив 19 мін по позиціях ЗСУ. Ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Новозванівці. Всі обстріли мали переважно епізодичний характер", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося три ворожих обстріли, в тому числі два - з важкого озброєння.
На донецькому напрямку спостерігається відносно спокійна обстановка. Важке озброєння бойовиками не застосовувалося. Терористи провели кілька обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети і гранатомети різних систем.
Також режим тиші бойовики порушували на північ від Горлівки і на Світлодарській дузі.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося п'ять обстрілів з боку проросійських найманців.
На маріупольському напрямку протягом доби терористи обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.
"Там бойовики провели епізодичні обстріли позицій ЗСУ як вдень, так і вночі. Знову ж, важке озброєння противник не використав", - сказав Мотузянік.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів.
У Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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