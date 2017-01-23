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Карта АТО: в боях за добу поранені четверо військових

23.01.2017 13:04
За 22 січня 2017 року втрати військ антитерористичної операції на сході країни суто санітарні: під обстрілом поранені четверо бійців
Карта АТО: в боях за добу поранені четверо військових
Позиції ЗСУ на шахті Бутівка (фото - facebook.com/72.brigade.best)
У зоні проведення антитерористичної операції на сході України за 22 січня 2017 року поранені четверо військовослужбовців, ніхто не загинув. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.

"За минулу добу серед військовослужбовців Збройних Сил України загиблих немає, четверо бійців отримали поранення", - сказав військовий прес-аташе.

За словами Мотузяніка, поранення військовослужбовці отримали поблизу Донецька внаслідок обстрілу з боку терористів.

Станом на північ 23 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):


На луганському напрямку на добу - 10 обстрілів з боку супротивника (всі - вночі), на донецькому - сім, у Приазов'ї - 23 обстріли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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