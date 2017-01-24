Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє українських військових

Неспокійно було на Світлодарській дузі, де терористи протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, сказав спікер Міноборони

Фото: EPA





На луганському напрямку відновилися активні бойові дії в Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції поблизу Троїцького.



"Вдень там бойовики провели ряд збройних провокацій. А після 21:00 почали масований артилерійський і мінометний обстріл в районі Троїцького. Майже без перерв до півночі тривали обстріли, протягом яких сили окупанта випустили понад 50 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.



Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети.



Паралельно з 20:00 до 23:00 бойовики, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, обстрілювали сили АТО в Станиці Луганській.



Двічі сили окупанта порушили режим тиші на північ від Бахмутської траси - поблизу Кримського.



Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, з них вісім із застосуванням знарядь і мінометів.



На донецькому напрямку вчора режим тиші зберігався до обіду. З 14:00 бойовики почали активно обстрілювати позиції ЗСУ в Авдіївський промзоні. "Поряд з легким озброєнням, ворог застосовував міномети. Після п'яти годин перестрілок обстріли припинилися", - сказав Мотузянік.



Також неспокійно було на Світлодарській дузі, де сили окупанта протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.



В районі Донецького аеропорту було зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких - із застосуванням снайперської зброї. Також одноразово режим припинення вогню противник порушив на північній околиці Горлівки.



Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, два з яких - із застосуванням мінометів.



"На маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки і східні підступи до Маріуполя", - зазначив спікер Міноборони.



"У Красногорівці російсько-окупаційні війська вели себе агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту - за неповні три години бойовики з боку Старомихайлівки випустили по позиціях сил АТО більше 80 мін різних калібрів", - підкреслив Мотузянік.



На лінії фронту від Павлопіля до Широкине перестрілки тривали протягом доби. Важке озброєння - міномети - противник застосовував тільки на крайньому півдні в темний час доби.



У Новотроїцькому другий день зафіксований снайпер проросійських найманців.



Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, п'ята частина яких - з мінометів.



За минулу добу терористи 51 раз позиції ЗСУ. Атаки велися в усіх напрямках.



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси. За добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net На луганському напрямку відновилися активні бойові дії в Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції поблизу Троїцького."Вдень там бойовики провели ряд збройних провокацій. А після 21:00 почали масований артилерійський і мінометний обстріл в районі Троїцького. Майже без перерв до півночі тривали обстріли, протягом яких сили окупанта випустили понад 50 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети.Паралельно з 20:00 до 23:00 бойовики, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, обстрілювали сили АТО в Станиці Луганській.Двічі сили окупанта порушили режим тиші на північ від Бахмутської траси - поблизу Кримського.Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, з них вісім із застосуванням знарядь і мінометів.На донецькому напрямку вчора режим тиші зберігався до обіду. З 14:00 бойовики почали активно обстрілювати позиції ЗСУ в Авдіївський промзоні. "Поряд з легким озброєнням, ворог застосовував міномети. Після п'яти годин перестрілок обстріли припинилися", - сказав Мотузянік.Також неспокійно було на Світлодарській дузі, де сили окупанта протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.В районі Донецького аеропорту було зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких - із застосуванням снайперської зброї. Також одноразово режим припинення вогню противник порушив на північній околиці Горлівки.Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, два з яких - із застосуванням мінометів."На маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки і східні підступи до Маріуполя", - зазначив спікер Міноборони."У Красногорівці російсько-окупаційні війська вели себе агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту - за неповні три години бойовики з боку Старомихайлівки випустили по позиціях сил АТО більше 80 мін різних калібрів", - підкреслив Мотузянік.На лінії фронту від Павлопіля до Широкине перестрілки тривали протягом доби. Важке озброєння - міномети - противник застосовував тільки на крайньому півдні в темний час доби.У Новотроїцькому другий день зафіксований снайпер проросійських найманців.Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, п'ята частина яких - з мінометів.За минулу добу терористи 51 раз обстріляли



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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