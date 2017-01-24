Доба в АТО: загиблих немає, поранені двоє українських військових
24.01.2017 14:05
Неспокійно було на Світлодарській дузі, де терористи протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, сказав спікер Міноборони
Фото: EPA
За добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
На луганському напрямку відновилися активні бойові дії в Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції поблизу Троїцького.
"Вдень там бойовики провели ряд збройних провокацій. А після 21:00 почали масований артилерійський і мінометний обстріл в районі Троїцького. Майже без перерв до півночі тривали обстріли, протягом яких сили окупанта випустили понад 50 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.
Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети.
Паралельно з 20:00 до 23:00 бойовики, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, обстрілювали сили АТО в Станиці Луганській.
Двічі сили окупанта порушили режим тиші на північ від Бахмутської траси - поблизу Кримського.
Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, з них вісім із застосуванням знарядь і мінометів.
На донецькому напрямку вчора режим тиші зберігався до обіду. З 14:00 бойовики почали активно обстрілювати позиції ЗСУ в Авдіївський промзоні. "Поряд з легким озброєнням, ворог застосовував міномети. Після п'яти годин перестрілок обстріли припинилися", - сказав Мотузянік.
Також неспокійно було на Світлодарській дузі, де сили окупанта протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
В районі Донецького аеропорту було зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких - із застосуванням снайперської зброї. Також одноразово режим припинення вогню противник порушив на північній околиці Горлівки.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, два з яких - із застосуванням мінометів.
"На маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки і східні підступи до Маріуполя", - зазначив спікер Міноборони.
"У Красногорівці російсько-окупаційні війська вели себе агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту - за неповні три години бойовики з боку Старомихайлівки випустили по позиціях сил АТО більше 80 мін різних калібрів", - підкреслив Мотузянік.
На лінії фронту від Павлопіля до Широкине перестрілки тривали протягом доби. Важке озброєння - міномети - противник застосовував тільки на крайньому півдні в темний час доби.
У Новотроїцькому другий день зафіксований снайпер проросійських найманців.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, п'ята частина яких - з мінометів.
За минулу добу терористи 51 раз обстріляли позиції ЗСУ. Атаки велися в усіх напрямках.
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На луганському напрямку відновилися активні бойові дії в Попаснянському районі, де епіцентром ворожих обстрілів вчора були українські позиції поблизу Троїцького.
"Вдень там бойовики провели ряд збройних провокацій. А після 21:00 почали масований артилерійський і мінометний обстріл в районі Троїцького. Майже без перерв до півночі тривали обстріли, протягом яких сили окупанта випустили понад 50 артилерійських снарядів", - сказав Мотузянік.
Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети.
Паралельно з 20:00 до 23:00 бойовики, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, обстрілювали сили АТО в Станиці Луганській.
Двічі сили окупанта порушили режим тиші на північ від Бахмутської траси - поблизу Кримського.
Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, з них вісім із застосуванням знарядь і мінометів.
На донецькому напрямку вчора режим тиші зберігався до обіду. З 14:00 бойовики почали активно обстрілювати позиції ЗСУ в Авдіївський промзоні. "Поряд з легким озброєнням, ворог застосовував міномети. Після п'яти годин перестрілок обстріли припинилися", - сказав Мотузянік.
Також неспокійно було на Світлодарській дузі, де сили окупанта протягом трьох годин відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
В районі Донецького аеропорту було зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких - із застосуванням снайперської зброї. Також одноразово режим припинення вогню противник порушив на північній околиці Горлівки.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, два з яких - із застосуванням мінометів.
"На маріупольському напрямку районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки і східні підступи до Маріуполя", - зазначив спікер Міноборони.
"У Красногорівці російсько-окупаційні війська вели себе агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту - за неповні три години бойовики з боку Старомихайлівки випустили по позиціях сил АТО більше 80 мін різних калібрів", - підкреслив Мотузянік.
На лінії фронту від Павлопіля до Широкине перестрілки тривали протягом доби. Важке озброєння - міномети - противник застосовував тільки на крайньому півдні в темний час доби.
У Новотроїцькому другий день зафіксований снайпер проросійських найманців.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, п'ята частина яких - з мінометів.
За минулу добу терористи 51 раз обстріляли позиції ЗСУ. Атаки велися в усіх напрямках.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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