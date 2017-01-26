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Окупанти обстріляли з Граду село в Луганській області - штаб

26.01.2017 11:20
Сьогодні вночі російські загарбники накрили вогнем позиції захисників Новозванівки, випустивши по позиціях АТО півпакета снарядів з установки БМ-21
Окупанти обстріляли з Граду село в Луганській області - штаб
Скриншот из видеозаписи
У ніч на 26 січня 2017 року гібридна російська армія обстріляла з реактивної артилерії позиції українських військ в районі села Новозванівка на південь від Попасної в Луганській області. Про це порушення мінських угод про незастосування озброєнь такого типу повідомив прес-центр штабу АТО на своїй Facebook-сторінці.

За даними військових, приблизно о 02:00 ночі окупанти випустили близько 20 ракет з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град.

Обстріл тривав кілька хвилин.

Новозванівка на карті регіону:

У штабі АТО додали, що втрат серед військовослужбовців і мирного населення в результаті вогневого нальоту російсько-терористичних військ немає.

Вчора, 25 січня, окупанти обстрілювали Красногорівку поблизу Донецька з переносних систем Град-П.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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