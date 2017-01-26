Окупанти обстріляли з Граду село в Луганській області - штаб

Сьогодні вночі російські загарбники накрили вогнем позиції захисників Новозванівки, випустивши по позиціях АТО півпакета снарядів з установки БМ-21

У ніч на 26 січня 2017 року гібридна російська армія обстріляла з реактивної артилерії позиції українських військ в районі села Новозванівка на південь від Попасної в Луганській області. Про це порушення мінських угод про незастосування озброєнь такого типу повідомив прес-центр штабу АТО на своїй Facebook -сторінці.За даними військових, приблизно о 02:00 ночі окупанти випустили близько 20 ракет з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град.Обстріл тривав кілька хвилин.

У штабі АТО додали , що втрат серед військовослужбовців і мирного населення в результаті вогневого нальоту російсько - терористичних військ немає .



Вчора , 25 січня , окупанти обстрілювали Красногорівку поблизу Донецька з переносних систем Град - П .





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