Розстріл в Дніпрі: убитий підприємець, поранені охоронці

Раніше на бізнесмена вже нападали, тому останні два роки він користувався послугами охоронців. Поранено двох охоронців, в області - план Перехоплення

У Дніпрі розстріляний автомобіль охоронної фірми - одна людина загинула, двоє охоронців у бронежилетах з пораненнями доставлені в лікарню. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.Інформація про стрілянину надійшла до чергової частини Соборного відділення поліції Дніпра увечері 25 січня 2017 року: місцеві жителі повідомили, що по вул. Академіка Лазаряна невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми.За даними правоохоронців, по автомобілю вистрілили більше 30 разів. Стан двох поранених охоронців медики оцінюють як стабільний.





"Нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому. За життя чоловік займався підприємницькою діяльністю. Раніше на нього вже відбувався розбійний напад, тому протягом двох років він користувався послугами даної охоронної фірми, співробітники якої кожен день супроводжували його до місця роботи і місця проживання", - розповіли в поліції.





Читайте також: Вбивство поліцейських в Дніпрі: справу передали в суд

В області оголошено план Перехоплення .



Відкрито кримінальне провадження за п . 1,6 ч . 2 ст . 115 КК ( умисне вбивство ) . Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне з конфіскацією майна .









Читайте також: В ОРЛО підірвався автомобіль: одна людина загинула - фото

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.