Розстріл в Дніпрі: убитий підприємець, поранені охоронці
26.01.2017 13:46
Раніше на бізнесмена вже нападали, тому останні два роки він користувався послугами охоронців. Поранено двох охоронців, в області - план Перехоплення
Фото: прес-служба Нацполіціі
У Дніпрі розстріляний автомобіль охоронної фірми - одна людина загинула, двоє охоронців у бронежилетах з пораненнями доставлені в лікарню. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Інформація про стрілянину надійшла до чергової частини Соборного відділення поліції Дніпра увечері 25 січня 2017 року: місцеві жителі повідомили, що по вул. Академіка Лазаряна невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми.
За даними правоохоронців, по автомобілю вистрілили більше 30 разів. Стан двох поранених охоронців медики оцінюють як стабільний.
Відкрито кримінальне провадження за п. 1,6 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне з конфіскацією майна.
Інформація про стрілянину надійшла до чергової частини Соборного відділення поліції Дніпра увечері 25 січня 2017 року: місцеві жителі повідомили, що по вул. Академіка Лазаряна невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми.
За даними правоохоронців, по автомобілю вистрілили більше 30 разів. Стан двох поранених охоронців медики оцінюють як стабільний.
"Нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому. За життя чоловік займався підприємницькою діяльністю. Раніше на нього вже відбувався розбійний напад, тому протягом двох років він користувався послугами даної охоронної фірми, співробітники якої кожен день супроводжували його до місця роботи і місця проживання", - розповіли в поліції.
Читайте також: Вбивство поліцейських в Дніпрі: справу передали в судВ області оголошено план Перехоплення.
Відкрито кримінальне провадження за п. 1,6 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне з конфіскацією майна.
Читайте також: В ОРЛО підірвався автомобіль: одна людина загинула - фото
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