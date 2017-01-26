Доба в АТО: бойовики використовують Град-П, троє поранених

Важка обстановка залишається в Авдіївці, позиції ЗСУ терористи обстрілювали протягом трьох годин, сказали в Міноборони

За минулу добу в результаті бойових дій загинули серед українських військових немає, троє бійців АТО отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net За словами Мотузяніка, двоє військових були поранені в Троїцькому і Авдіївці, ще один - на луганському напрямку.На луганському напрямку основні бойові дії вчора велися в Попаснянському районі.Протягом дня противник активно відкривав вогонь з легкого озброєння в сторону Новозванівки, а пізно ввечері застосував міномети в цьому районі."Також в Троїцькому зафіксовані два ворожих мінометних обстрілу. Перший з них - в полудень і тривав менше години. Другий був ввечері, протягом трьох годин терористи випустили більше 50 мінометних мін", - сказав Мотузянік.В Оріхове, на Бахмутськой трасі, бойовики провели короткочасну збройну провокацію. Також двічі вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу села Жовте Слов'яносербського району.Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, в тому числі два - з важкого озброєння.На донецькому напрямку бойовики були активні в усіх ключових районах протистояння, виключаючи Донецький аеропорт."Важка обстановка зберігається в Авдіївці. Там перший ворожий обстріл позицій ЗСУ почався зі сходом сонця і тривав трохи більше години. Важкого озброєння при цьому супротивник не застосовував. Другий раз режим тиші терористи порушили після обіду і припинили обстріли позицій ЗСУ тільки через три години. Тоді на рівні зі стрілецькою зброєю сили окупанти застосували міномети", - зазначив Мотузянік.На Світлодарській дузі супротивник порушив режим тиші двічі - вранці і перед заходом сонця. В обох випадках - без використання важкого озброєння.На півночі Горлівки, в Зайцеве зафіксовано три обстріли позицій сил АТО, рано вранці, після обіду і пізно ввечері. Під час останнього терористи випустили п'ять мінометних мін.Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося сім ворожих обстрілів.На маріупольському напрямку вперше в новому році бойовики застосували реактивну артилерію на цьому напрямку."Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок Град-П (Партизан) під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка - Мар'їнка вчора було гаряче. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, після обіду в хід пішли кулемети і ручні гранатомети", - підкреслив Мотузянік.Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння - з 22:00 до 00:00 терористи випустили 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін.Внаслідок агресії бойовиків два житлових будинки в Красногорівці були пошкоджені. За попередньою інформацією, жертв або постраждалих серед мирних жителів немає.По сусідству з епіцентром бойових дій, на КПВВ Мар'їнка, пропускні операції були припинені в моменти атак противника.Дві ворожі збройні провокації відбулися в Новотроїцькому, одна з яких - з використанням снайперської зброї.Решта обстрілів зафіксовані на ділянці фронту від Павлопіля до Широкине."Противник і далі продовжує застосовувати легке озброєння. Епізодично бойовики використовували також важке озброєння. Артилерійсько-мінометний обстріл наших позицій відбувся в Гнутове. Також противник відкривав вогонь з мінометів в Водяному", - сказав Мотузянік.Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, в тому числі сім - з важкого озброєння.25 січня на окупованій території в Слов'яносербському районі Луганської області недалеко від села Жовте в результаті підриву автомобіля з мирними жителями загинула одна людина, житель села Довге.26 січня повідомлялося , що окупанти обстріляли з Граду село в Луганській області.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують поповнення найманцями, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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