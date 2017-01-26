Поліція розслідує смерть в'язня Лук'янівського СІЗО

Хлопця госпіталізували в несвідомому стані із слідами насильства, але він помер у лікарні. Співкамерники загиблого ніяких подробиць не повідомили

В одній з міських клінік Києва, не приходячи до тями, помер 20-річний хлопець - в'язень слідчого ізолятора, раніше госпіталізований зі слідами насильства. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.Напередодні хлопець був госпіталізований з СІЗО з травмою голови. За словами фельдшера медичної частини, в'язня зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Було прийнято рішення про його невідкладну госпіталізацію в лікарню, де хлопець через деякий час помер."З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм утворення", - повідомили в поліції.Відзначається, що на місці події правоохоронці нічого не виявили і при опитуванні свідків - п'яти осіб, які перебували разом з потерпілим, - ніякої інформації не отримали.

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" Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань , розпочате кримінальне провадження за ч . 2 ст . 121 ( умисне тяжке тілесне ушкодження , що спричинило смерть ) КК України " , - йдеться в повідомленні .



Як повідомили

ЛІГА.net у прес - службі київської поліції , загиблий був ув'язненим Лук'янівського СІЗО . За деякими даними , хлопець знаходився там за підозрою в крадіжці .







