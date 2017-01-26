Поліція розслідує смерть в'язня Лук'янівського СІЗО
26.01.2017 17:43
Хлопця госпіталізували в несвідомому стані із слідами насильства, але він помер у лікарні. Співкамерники загиблого ніяких подробиць не повідомили
В одній з міських клінік Києва, не приходячи до тями, помер 20-річний хлопець - в'язень слідчого ізолятора, раніше госпіталізований зі слідами насильства. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
Напередодні хлопець був госпіталізований з СІЗО з травмою голови. За словами фельдшера медичної частини, в'язня зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Було прийнято рішення про його невідкладну госпіталізацію в лікарню, де хлопець через деякий час помер.
"З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм утворення", - повідомили в поліції.
Відзначається, що на місці події правоохоронці нічого не виявили і при опитуванні свідків - п'яти осіб, які перебували разом з потерпілим, - ніякої інформації не отримали.
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"Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) КК України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили ЛІГА.net у прес-службі київської поліції, загиблий був ув'язненим Лук'янівського СІЗО. За деякими даними, хлопець знаходився там за підозрою в крадіжці.
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Напередодні хлопець був госпіталізований з СІЗО з травмою голови. За словами фельдшера медичної частини, в'язня зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Було прийнято рішення про його невідкладну госпіталізацію в лікарню, де хлопець через деякий час помер.
"З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм утворення", - повідомили в поліції.
Відзначається, що на місці події правоохоронці нічого не виявили і при опитуванні свідків - п'яти осіб, які перебували разом з потерпілим, - ніякої інформації не отримали.
Читайте також: У СІЗО заперечують, що екс-комбат Торнадо відрізав вухо підлеглому
Як повідомили ЛІГА.net у прес-службі київської поліції, загиблий був ув'язненим Лук'янівського СІЗО. За деякими даними, хлопець знаходився там за підозрою в крадіжці.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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