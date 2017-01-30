Обстріл Авдіївки: двоє військових загинули, п'ятеро поранені

Терористи сьогодні вранці накрили вогнем з САУ Авдіївку, в результаті двоє бійців АТО загинули, п'ятеро - поранені

Сьогодні вранці в результаті обстрілів Авдіївки Донецької області загинули двоє українських військових, п'ять чоловік отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО."Ситуація на донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Вранці противник продовжив підступні обстріли з танків і артилерії. Атака по позиціях Збройних Сил України велася з населеного пункту Яковлівка і району Спартака. Близько 10:30 обстріл з важкого озброєння припинився, але вогонь зі стрілецької зброї триває. Двоє бійців загинули, п'ятеро поранені", - відзначили в прес-центрі.Як повідомив Hromadske заступник командира бригади 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Олександр Самарський, бригада не програла ще жодного бою за три роки. "Ми працюємо злагоджено. Ситуація контролюється. Ми готові йти вперед", - сказав він.На питання щодо вчорашнього бою поблизу Авдіївки і заяв міністра оборони Степана Полторака про зайняті нові позиції і наступ 72-ї бригади, заступник командира відповів, що це була контратака, військові зайняли позиції, з яких пішли бойовики раніше."По нас весь ранок стріляють з САУ (самохідна артилерійська установка - ред.) І мінометів 120-мм і 82-мм калібру. Ми відкриваємо тільки вогонь у відповідь", - зазначив заступник командира бригади.Полторак вчора повідомив , що в результаті контрнаступу в районі Авдіївки українські військові зайняли стратегічно важливий пункт.Станом на 09:00 ранку бої в районі Авдіївської промзони тривають : після зниження активності окупантів вночі інтенсивність обстрілів по дузі від колишнього Донецького аеропорту до Ясинуватської розв'язки знову зросла.В результаті контрнаступу в районі Авдіївки українські військові зайняли стратегічно важливий пункт.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.