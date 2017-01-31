В ОБСЄ заявили про ескалацію в Авдіївці

Спостерігачі зафіксували понад дві тисячі вибухів в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт за кілька годин





"СММ зафіксувала понад 2 300 вибухів, переважно в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - відзначили в прес-службі.



Удень 29 січня, перебуваючи в окупованій Ясинуватій більше п'яти годин, спостерігачі чули понад 100 вибухів, які вони оцінили як постріли з озброєння невстановленого типу в 1-5 км в секторі з південного сходу до південного заходу, 116 вибухів невизначеного походження в 2-7 км в секторі з південно-південно-заходу до північного північного заходу, а також 101 вибух невизначеного походження в 1-5 км в секторі з південного сходу до півдня.



"Здійснюючи в той же день моніторинг в 6 км на північний захід від центру Донецька понад чотири години, спостерігачі чули понад 1 330 вибухів невизначеного походження в 1-7 км на північ, північний північний схід і північний схід, а також 16 вибухів невизначеного походження в 2-10 км на захід, північний захід і північний північний захід. Команда СММ також чула множинні вибухи, оцінені як розриви гранат автоматичного гранатомета, і інтенсивний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - відзначили в прес -службі.



Перебуваючи в Авдіївці більше чотирьох годин, спостерігачі чули 416 вибухів невизначеного походження в 2-5 км до схід-південний схід, а також множинні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Снаряд бойовиків



Сьогодні близько 5:40 ранку бойовики гібридної армії Росії реактивними снарядами



Спеціальна монітрінговая місія ОБСЄ заявила про ескалацію ситуації в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт 29 січня. Про це сьогодні ЛІГА.net с повідомили в прес-службі місії."СММ зафіксувала понад 2 300 вибухів, переважно в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - відзначили в прес-службі.Удень 29 січня, перебуваючи в окупованій Ясинуватій більше п'яти годин, спостерігачі чули понад 100 вибухів, які вони оцінили як постріли з озброєння невстановленого типу в 1-5 км в секторі з південного сходу до південного заходу, 116 вибухів невизначеного походження в 2-7 км в секторі з південно-південно-заходу до північного північного заходу, а також 101 вибух невизначеного походження в 1-5 км в секторі з південного сходу до півдня."Здійснюючи в той же день моніторинг в 6 км на північний захід від центру Донецька понад чотири години, спостерігачі чули понад 1 330 вибухів невизначеного походження в 1-7 км на північ, північний північний схід і північний схід, а також 16 вибухів невизначеного походження в 2-10 км на захід, північний захід і північний північний захід. Команда СММ також чула множинні вибухи, оцінені як розриви гранат автоматичного гранатомета, і інтенсивний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - відзначили в прес -службі.Перебуваючи в Авдіївці більше чотирьох годин, спостерігачі чули 416 вибухів невизначеного походження в 2-5 км до схід-південний схід, а також множинні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Снаряд бойовиків потрапив в п'ятиповерховий житловий будинок в Авдіївці.Сьогодні близько 5:40 ранку бойовики гібридної армії Росії реактивними снарядами обстріляли з Донецька місто-сателіт Авдіївку. ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+