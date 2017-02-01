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Паніки немає, дітей евакуюють: що відбувається в Авдіївці - фото

01.02.2017 15:08
Ситуація в місті знаходиться під контролем служб
Паніки немає, дітей евакуюють: що відбувається в Авдіївці - фото
Фото: facebook.com/alex.k
В даний час з Авдіївки евакуювали автобусами 77 дітей в пансіонат Святогорська Донецької області. Про це  ЛІГА.net повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.

За його словами, вчора батьки 180 дітей висловили бажання покинути місто. "Але ситуація змінюється, багато вивозять дітей самостійно на машинах", - зазначив Прикордонний.

"Паніки в місті немає. Є паніка в деяких ЗМІ. Ситуація під контролем служб. Оптимізму додає остання інформація про режим тиші", - сказав він.

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За його словами, в даний час ремонтники працюють на місці пошкоджень

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Він підтвердив інформацію, що деякі пенсіонери відмовляються від евакуації. "Так, це правда, люди не хочуть кидати свої будинки", - сказав Пограничний.

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Пограничний додав, що в Авдіївці працюють пункти обігріву, комунальні служби намагаються також проводити відновлювальні роботи.

Глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський  у себе в Facebook зазначив, що в місті зараз зберігається режим тиші. "Бригада електриків ДТЕК виїхала на місце пориву ЛЕП. В районі старої Авдіївки працює робоча група для фіксування ушкоджень внаслідок обстрілу мікрорайону градом. Комунальники ремонтують дахи і вікна. Газові бригади ліквідовують пошкоджені вибухами й осколками газопроводи між будинками", - сказав він.

В Авдіївці за останню добу доставили і роздали місцевим жителям 10 тонн гуманітарної допомоги.

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Ирина Морозова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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