Паніки немає, дітей евакуюють: що відбувається в Авдіївці - фото
01.02.2017 15:08
Ситуація в місті знаходиться під контролем служб
Фото: facebook.com/alex.k
В даний час з Авдіївки евакуювали автобусами 77 дітей в пансіонат Святогорська Донецької області. Про це ЛІГА.net повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.
За його словами, вчора батьки 180 дітей висловили бажання покинути місто. "Але ситуація змінюється, багато вивозять дітей самостійно на машинах", - зазначив Прикордонний.
"Паніки в місті немає. Є паніка в деяких ЗМІ. Ситуація під контролем служб. Оптимізму додає остання інформація про режим тиші", - сказав він.
Глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський у себе в Facebook зазначив, що в місті зараз зберігається режим тиші. "Бригада електриків ДТЕК виїхала на місце пориву ЛЕП. В районі старої Авдіївки працює робоча група для фіксування ушкоджень внаслідок обстрілу мікрорайону градом. Комунальники ремонтують дахи і вікна. Газові бригади ліквідовують пошкоджені вибухами й осколками газопроводи між будинками", - сказав він.
В Авдіївці за останню добу доставили і роздали місцевим жителям 10 тонн гуманітарної допомоги.
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За його словами, вчора батьки 180 дітей висловили бажання покинути місто. "Але ситуація змінюється, багато вивозять дітей самостійно на машинах", - зазначив Прикордонний.
"Паніки в місті немає. Є паніка в деяких ЗМІ. Ситуація під контролем служб. Оптимізму додає остання інформація про режим тиші", - сказав він.
За його словами, в даний час ремонтники працюють на місці пошкоджень
Він підтвердив інформацію, що деякі пенсіонери відмовляються від евакуації. "Так, це правда, люди не хочуть кидати свої будинки", - сказав Пограничний.
Глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський у себе в Facebook зазначив, що в місті зараз зберігається режим тиші. "Бригада електриків ДТЕК виїхала на місце пориву ЛЕП. В районі старої Авдіївки працює робоча група для фіксування ушкоджень внаслідок обстрілу мікрорайону градом. Комунальники ремонтують дахи і вікна. Газові бригади ліквідовують пошкоджені вибухами й осколками газопроводи між будинками", - сказав він.
В Авдіївці за останню добу доставили і роздали місцевим жителям 10 тонн гуманітарної допомоги.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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