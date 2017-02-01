Паніки немає, дітей евакуюють: що відбувається в Авдіївці - фото

Ситуація в місті знаходиться під контролем служб

За його словами , вчора батьки 180 дітей висловили бажання покинути місто . " Але ситуація змінюється , багато вивозять дітей самостійно на машинах " , - зазначив Прикордонний .



" Паніки в місті немає . Є паніка в деяких ЗМІ . Ситуація під контролем служб . Оптимізму додає остання інформація про режим тиші " , - сказав він .

В даний час з Авдіївки евакуювали автобусами 77 дітей в пансіонат Святогорська Донецької області. Про це ЛІГА.net повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.





За його словами, в даний час ремонтники працюють на місці пошкоджень





Він підтвердив інформацію, що деякі пенсіонери відмовляються від евакуації. "Так, це правда, люди не хочуть кидати свої будинки", - сказав Пограничний.





Пограничний додав, що в Авдіївці працюють пункти обігріву, комунальні служби намагаються також проводити відновлювальні роботи.



Глава Донецької ОВЦА

Павло Жебрівський у себе в