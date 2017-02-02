Бойовики обстріляли ремонтників ДТЕК в Авдіївці - директор АКЗХ

"Що робити далі, абсолютно незрозуміло", - прокоментував ситуацію після евакуації ремонтників керівник підприємства Муса Магомедов

Ремонтні бригади, які намагаються відновити перебиті обстрілами лінії електропередач в Авдіївці, знову потрапили під вогонь бойовиків гібридної армії РФ. Про це у себе в Facebook повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов."Погані новини. Знову обстріляли енергетиків ДТЕК, незважаючи на наявність патрулів ОБСЄ, незважаючи на всі письмові гарантії обох сторін про те, що буде дотримуватися режим тиші. Бригади евакуйовані", - написав він.За припущенням Магомедова, "ситуація не керується ніким", якщо для критичного ремонту неможливо забезпечити "навіть вісім годин тиші". "Що робити далі, абсолютно незрозуміло", - підсумував керівник підприємства.Десятьма хвилинами раніше губернатор Донецької області Павло Жебрівський у своєму Facebook зазначив, що бригада електромонтажників через обстріли "так і не змогла поки вийти в район пошкодження ЛЕП"."Військовослужбовці підрозділів CIMIC разом з комунальними службами продовжують ремонт будинків в приватному секторі. Працівники служби соцзахисту доставляють продукти харчування літнім людям і тим, хто потребує такої допомоги", - повідомив він.За словами глави ДонОВЦА, був організований централізований пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги, де приймають, враховують і роздають жителям міста все необхідне. У приватному секторі встановлено дві польові кухні, які забезпечують гарячим харчуванням і окропом жителів старої частини Авдіївки, яка страждає від обстрілів найбільше.

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