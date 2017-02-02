Двоє військових загинули, 14 поранені за добу в Донбасі - карта
02.02.2017 14:21
За 1 лютого 2017 року втрати військ антитерористичної операції на сході країни такі: двоє військовослужбовців загинули, більше десяти поранені
Артилерія сил АТО (скріншот з відеозапису)
У зоні проведення антитерористичної операції в Донбасі за 1 лютого 2017 року поранені 14 військовослужбовців, травмовані шестеро. Двоє бійців ЗСУ загинули в боєзіткнення з російськими окупантами. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net.
"За минулу добу, на превеликий жаль, двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, 14 бійців отримали поранення, шестеро травмовані", - повідомив полковник.
Двоє бійців загинули, відбиваючи одну з вчорашніх ранкових атак окупантів під Авдіївка.
Станом на північ 1 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
"За минулу добу, на превеликий жаль, двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, 14 бійців отримали поранення, шестеро травмовані", - повідомив полковник.
Двоє бійців загинули, відбиваючи одну з вчорашніх ранкових атак окупантів під Авдіївка.
Станом на північ 1 лютого 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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Один військовий отримав поранення під Попасною, четверо - на позиції "шахта Бутівка", інші були поранені і травмовані в боях за Авдіївку.
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