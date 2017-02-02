Жебрівський: Росіяни не гарантують припинення обстрілу Авдіївки

Сьогодні в місті не буде відновлено електрику, сказав глава Донецької ОВЦА

Павло Жебрівський

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"Бахкають по околицях і по позиціях наших військових. На жаль, бригада наших електромонтажників не змогла і сьогодні вийти на місце пориву ЛЕП тому, що російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню", - сказав Жебрівський.



За його словами, монтажники вже і не зможуть потрапити туди.



"Провів телефонну розмову з президентом і доповів йому про поточну ситуацію, а також про зволікання російського агресора з гарантіями припинення вогню в районі Авдіївки", - додав Жебрівський.



1 лютого Жебрівський



Пізніше бойовики



Незважаючи на обстріл з боку бойовиків, монтажники



2 лютого ремонтні бригади, які



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



В даний час в Авдіївці відзначається відносна тиша, проте російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський "Бахкають по околицях і по позиціях наших військових. На жаль, бригада наших електромонтажників не змогла і сьогодні вийти на місце пориву ЛЕП тому, що російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню", - сказав Жебрівський.За його словами, монтажники вже і не зможуть потрапити туди."Провів телефонну розмову з президентом і доповів йому про поточну ситуацію, а також про зволікання російського агресора з гарантіями припинення вогню в районі Авдіївки", - додав Жебрівський.1 лютого Жебрівський заявив , що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці Донецької області.Пізніше бойовики обстріляли ремонтні бригади при проведенні ними відновлювальних робіт в Авдіївці Донецької області.Незважаючи на обстріл з боку бойовиків, монтажники змогли виявити місця пошкодження ЛЕП в Авдіївці.2 лютого ремонтні бригади, які намагалися відновити перебиті обстрілами лінії електропередач в Авдіївці, знову потрапили під вогонь бойовиків гібридної армії РФ.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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