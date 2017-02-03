ОБСЄ зафіксувала пересування понад 70 вантажівок бойовиків
03.02.2017 10:32
Автоколони терористів активізували пересування в декількох населених пунктах ОРДЛО протягом одного дня, сказали в ОБСЄ
Фото: скріншот відео
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації ЛНР на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах. Про це ЛІГА.net повідомляє прес-служба місії.
31 січня недалеко від окупованого села Комісарівка (18 км на південний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 47 тентованих вантажiвок військового типу, що прямували на південь по автодорозі M04 в супроводі терористів.
Також члени патруля місії бачили автоколону з 11 вантажівок військового типу (один Урал, десять Камаз), які рухалися на північний схід біля селища Біле (22 км на північний захід від Луганська).
"Пізніше спостерігачі зафіксували ту ж автоколону, яка прямувала на південний схід поблизу села Весела Тарасівка (17 км на захід від Луганська). У другій половині дня СММ бачила автоколону з 16 напівпричепів транспортних вантажівок військового типу, що рухалися на південь в Луганську", - відзначили в прес-службі.
За інформацією ЛІГА.net, в окупованому Луганську все частіше на вулицях можна помітити військові вантажні машини проросійських найманців.
"Якщо раніше вони були тільки біля комендатури, то в останні дні по центру міста колони рухаються", - сказав луганчанин Сергій.
2 лютого повідомлялося, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував в окупованому Міусинську 42 реактивні системи залпового вогню Град бойовиків.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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31 січня недалеко від окупованого села Комісарівка (18 км на південний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 47 тентованих вантажiвок військового типу, що прямували на південь по автодорозі M04 в супроводі терористів.
Також члени патруля місії бачили автоколону з 11 вантажівок військового типу (один Урал, десять Камаз), які рухалися на північний схід біля селища Біле (22 км на північний захід від Луганська).
"Пізніше спостерігачі зафіксували ту ж автоколону, яка прямувала на південний схід поблизу села Весела Тарасівка (17 км на захід від Луганська). У другій половині дня СММ бачила автоколону з 16 напівпричепів транспортних вантажівок військового типу, що рухалися на південь в Луганську", - відзначили в прес-службі.
За інформацією ЛІГА.net, в окупованому Луганську все частіше на вулицях можна помітити військові вантажні машини проросійських найманців.
"Якщо раніше вони були тільки біля комендатури, то в останні дні по центру міста колони рухаються", - сказав луганчанин Сергій.
2 лютого повідомлялося, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував в окупованому Міусинську 42 реактивні системи залпового вогню Град бойовиків.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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